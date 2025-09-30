Microsoft corta servicios a Israel por rastrear palestinos

Microsoft deshabilitó un conjunto de servicios de nube y de inteligencia artificial (IA) a una unidad dentro del Ministerio de Defensa de Israel (IMOD) por utilizar su tecnología para la vigilancia masiva de civiles en Gaza y Cisjordania.

Mediante una entrada de blog, Brad Smith, presidente de Microsoft, aseguró que la medida se tomó tras una revisión interna que encontró evidencia respaldando las acusaciones que medios como The Guardian reportaron.

La cronología de los hechos es la siguiente.

El pasado 6 de agosto, el diario inglés The Guardian publicó un reportaje en el que múltiples fuentes afirmaban que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) usaban la plataforma en la nube Azure de Microsoft para el almacenar archivos de datos de llamadas telefónicas obtenidos a través de una vigilancia amplia o masiva de civiles.

Ante la gravedad de las acusaciones, Microsoft anunció públicamente el 15 de agosto que iniciaría una revisión.

En una comunicación interna firmada por Smith, la compañía confirmó los hallazgos.

"Si bien nuestra revisión está en curso, hemos encontrado evidencia que respalda elementos del reportaje de The Guardian", se lee en el comunicado.

"Esta evidencia incluye información relacionada con el consumo de capacidad de almacenamiento de Azure por parte del IMOD en los Países Bajos y el uso de servicios de IA", agregó.

Smith fundamentó la acción en dos principios corporativos de larga data: la negativa a proporcionar tecnología para facilitar la vigilancia masiva de civiles y el respeto a la privacidad del cliente.

¿Qué servicios se cortaron exactamente?

Aunque el comunicado no detalla la totalidad de las herramientas desactivadas, sí especifica que la medida afecta suscripciones y servicios específicos del IMOD, incluyendo su uso de almacenamiento en la nube y servicios y tecnologías de IA.

Este corte selectivo es clave, sin embargo, para contener las repercusiones políticas, Smith aclaró que esta acción no impacta el trabajo que Microsoft ofrece para proteger la ciberseguridad de Israel y otros países en Medio Oriente.

Revuelta en Microsoft

La decisión de Microsoft no surge del vacío. Además del reportaje de The Guardian, desde hace casi un año, la empresa enfrenta una persistente revuelta interna liderada por el grupo No Azure For Apartheid, que reúne a unos 200 empleados y ex empleados que acusan a la compañía de beneficiarse de la muerte de civiles al vender su tecnología al Ejército israelí.

La presión escaló de discusiones internas a protestas públicas que se hicieron virales, como las interrupciones a discursos de altos ejecutivos, incluyendo a Satya Nadella y Bill Gates, durante la fiesta del 50 aniversario de la empresa.

La respuesta de Microsoft fue severa al despedir a algunos manifestantes e incluso se coordinó con autoridades locales y el FBI para monitorear las protestas, según reveló Bloomberg.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, recibieron de buen grado la noticia, aunque la calificó de insuficiente.

A través de su secretaria general, Agnès Callamard, la organización exigió a Microsoft que investigue todos sus contratos, ventas y transferencias de servicios de vigilancia, inteligencia artificial y equipos afines a Israel y garantice que no se están usando en relación con las violaciones de derechos humanos de Israel contra la población palestina.

Para Callamard la acción de Microsoft es una señal enérgica para que otras grandes tecnológicas y empresas hagan frente a su participación en lo que describió como el genocidio israelí contra la población palestina de la Franja de Gaza y su apartheid.

La exigencia de la ONG se extiende a suspender todas las ventas a Israel de armas y equipos militares, de seguridad y vigilancia que puedan contribuir a crímenes de derecho internacional, en un contexto en el que la Corte Internacional de Justicia ya advirtió sobre el riesgo de genocidio en Gaza.

Este corte de servicios, por tanto, se lee menos como una auditoría proactiva y más como una concesión forzada por la presión externa e interna.