Bolsonaro es trasladado a hospital para cirugía programada

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro salió esta mañana de la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde se encuentra recluido tras ser condenado a 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 que perdió, y fue trasladado al Hospital DF Star, donde ingresó antes de ser sometido a una cirugía programada para mañana.

La operación tratará un hipo persistente y una hernia inguinal bilateral, una afección para la cual un informe médico ya había indicado la necesidad de cirugía. Antes de la operación, Bolsonaro se someterá a pruebas médicas preparatorias. Su ingreso fue autorizado por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

En su orden, el juez de alto rango dispuso que el transporte y todas las medidas de seguridad sean gestionadas por la Policía Federal y se lleven a cabo con la máxima discreción. El acceso al hospital se realizó a través del garaje interno, evitando las zonas públicas. Los agentes también deberán garantizar la vigilancia constante del expresidente, con al menos dos agentes de la policía federal apostados frente a la habitación del hospital y agentes adicionales dentro y fuera de las instalaciones según sea necesario.

El juez también impuso restricciones al uso de dispositivos electrónicos, que solo se permiten con fines médicos. Solo su esposa, Michelle, podrá asistir a Bolsonaro durante su hospitalización.