Corte limita liberación de migrantes en Chicago

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó este jueves la liberación inmediata de cientos de migrantes detenidos durante una redada en el área de Chicago, en una decisión dividida que también permitió la prórroga de un decreto de consentimiento que regula cómo los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden realizar arrestos sin orden judicial.

¿Qué implicaciones tiene el fallo del tribunal?

El caso se centra en un acuerdo de 2022 que define los procedimientos de detención y arresto de migrantes durante operaciones especiales, como la reciente campaña "Operación Midway Blitz", en la que se realizaron más de 4.000 arrestos en Chicago. El mes pasado, un juez de distrito ordenó la liberación bajo fianza de más de 600 personas, medida que ahora queda suspendida por la corte de apelaciones.

El tribunal, con una votación de dos a favor y una en contra, consideró que el juez de distrito excedió su autoridad al ordenar la liberación masiva sin revisar cada caso individualmente. El fallo subraya que el decreto de consentimiento busca equilibrar la aplicación de la ley con la seguridad pública y establece criterios claros sobre lo que puede ordenar un juez.

Detalles sobre la Operación Midway Blitz

Los abogados de los migrantes expresaron su decepción por la decisión, aunque valoraron que se mantuviera la prórroga del decreto, que exige que ICE presente documentación detallada en cada arresto. Señalaron además que muchos detenidos siguen en riesgo de deportación sin conocer sus derechos y que han recopilado evidencia de detenciones posiblemente inapropiadas de cientos de personas más en la región.

El decreto de consentimiento, vigente originalmente hasta principios de este año, se prorrogó hasta febrero. Fue resultado de un acuerdo entre grupos de defensa de derechos de migrantes y el gobierno federal tras una demanda sobre redadas de 2018 y aplica a seis estados del Medio Oeste —Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Kentucky y Wisconsin— bajo la jurisdicción de la oficina de ICE en Chicago.

Reacciones de abogados y defensores de migrantes

Los defensores de los derechos de los migrantes han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en los procedimientos de detención y han solicitado una revisión exhaustiva de cada caso. La decisión del tribunal resalta la complejidad de la situación legal de los migrantes en Estados Unidos y el desafío que enfrentan ante las políticas de inmigración actuales.