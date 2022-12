Biden anunciará el envío de misiles Patriot a Ucrania durante la visita de Zelenski a Washington

"Los misiles Patriot serán un activo fundamental para defender al pueblo ucraniano de los bárbaros ataques de Rusia contra la infraestructura crítica de Ucrania. Entrenaremos a las fuerzas ucranias sobre cómo usarlos. Esto llevará algún tiempo", explicó el martes por la noche en una llamada con periodistas en Washington un alto funcionario de la Casa Blanca que pidió hacerlo desde el anonimato. A diferencia de sistemas de defensa más pequeños, los Patriot requieren el concurso de decenas de operarios para hacerlos funcionar eficazmente. No aclaró cuánto tiempo tomará ese entrenamiento, ni de qué manera ese retraso puede afectar a los esfuerzos del Ejército ucranio en un momento de creciente intensidad en la ofensiva rusa y en mitad de un pavoroso invierno. El funcionario añadió que la intención de Estados Unidos es continuar "priorizando también otras formas de apoyo de defensa aérea, incluidos [misiles] NASAMS, HAWK, stingers y sistemas antidrones".

La noticia de la visita la adelantaron los medios estadounidenses a última hora de la tarde del martes. La confirmación oficial se hizo esperar. En las primeras horas de la madrugada del miércoles, Zelenski, de 44 años, colgó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "[Estoy] de camino a Estados Unidos para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania. En particular, @POTUS [nombre de usuario en la red social del presidente Biden] y yo discutiremos la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos. También tendré un discurso en el Congreso y una serie de reuniones bilaterales". Con esos encuentros, el líder ucranio se refería a las citas que tiene fijadas con los líderes de los partidos demócrata y republicano en el Capitolio. Según fuentes de la embajada ucrania en Washington, el parlamento en el Capitolio tendrá una duración de unos 20 minutos.

En lo que pareció una prueba de que la comunicación del viaje era un esfuerzo transatlántico coordinado que aguaron los medios de comunicación, a la misma hora del anuncio de Zelenski en Twitter la Casa Blanca envió un comunicado firmado por la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, en el que vinculaba la invitación con la voluntad de Biden de "subrayar el compromiso duradero de Estados Unidos con Ucrania". El hecho de que Zelenski se vaya a dirigir a ambas cámaras es la prueba, para Jean-Pierre, de un "fuerte apoyo bipartidista", que se mantiene "300 días después [se cumplían este martes]" del inicio del "asalto brutal" de Rusia.

Hasta el momento, demócratas y republicanos han estado en líneas generales a favor de asistir a Kiev: en estos casi 10 meses meses han aprobado ayudas por valor de 65.000 millones de dólares. Pero últimamente, ese bloque compacto ha comenzado a agrietarse entre señales de impaciencia desde el bando conservador.

Una de esas señales la emitió el republicano de California Kevin McCarthy, que se perfila como nuevo presidente de la Cámara de Representantes en sustitución de la veterana Nancy Pelosi, que ya anunció su retirada de la primera línea de la política. McCarthy dijo en una entrevista con el digital Punchbowl News (justamente, el medio que primero adelantó la noticia de la visita de Zelenski): "Creo que en mitad de la recesión que se avecina, la gente no está dispuesta a extender un cheque en blanco a Ucrania. Simplemente no lo harán... No es un cheque en blanco gratis". El republicano criticó que, en su opinión, Biden desatienda la crisis de la frontera con México para volcar sus esfuerzos en frenar las ansias expansionistas del presidente ruso Vladímir Putin. "Ucrania es importante, pero al mismo tiempo no puede ser lo único que hagan y no puede ser un cheque en blanco", añadió.

Con todo, el alto funcionario quiso, en su llamada con periodistas de Washington, desvincular el viaje de alto riesgo del líder ucranio a Estados Unidos de un intento de presionar en persona a los republicanos para que voten a favor de la nueva partida presupuestaria en el Congreso. "No se trata de enviar un mensaje a un partido político en concreto, se trata de enviar un mensaje a Putin y de dejar claro al mundo que Estados Unidos estará allí para Ucrania durante el tiempo que sea necesario", señaló esa fuente, que detalló que la idea del viaje de alto riesgo surgió en una llamada entre Biden y Zelenski el 11 de diciembre, pero no se materializó hasta el pasado domingo. Las negociaciones se llevaron en un extremo secreto que no fue posible mantener hasta el final.

Zelenski ya se dirigió en marzo pasado a los miembros del Capitolio, en un mensaje en vídeo en el que invocó los grandes traumas colectivos de Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas del 11-S y el bombardeo de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, para pedir más ayuda militar. El presidente ucranio ya había reunido personalmente con Biden en la Casa Blanca el 1 de septiembre de 2021. Desde entonces, ambos líderes han mantenido decenas de conversaciones telefónicas.