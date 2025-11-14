Trump recibe disculpa de la BBC por documental

La BBC pidió disculpas a Donald Trump por la edición engañosa de un discurso del presidente estadounidense en un documental emitido hace un año. La corporación buscó equilibrar su postura, mostrando arrepentimiento por el error sin aceptar responsabilidades legales que impliquen compensación económica.

¿Qué ocurrió?

El documental en cuestión, titulado "Trump: ¿una segunda oportunidad?", incluyó cortes que, según Trump, distorsionaban su discurso del 6 de enero de 2021. La BBC reconoció el error editorial y expresó su pesar, pero dejó claro que no considera que exista base para una querella por difamación.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Los abogados de la BBC respondieron a la carta enviada por el equipo jurídico de Trump el pasado domingo, mientras que Shamir Shah, presidente de la BBC, envió una carta personal a la Casa Blanca reiterando el arrepentimiento por la edición del material.