Anuncia Trump ataque de EU a barco de droga en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela
  • Por: Agencia Reforma
  • 02 / Septiembre / 2025 - 02:32 p.m.
Washington DC, Estados Unidos.- El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela, informó el Presidente Donald Trump.

 "Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada", agregó Marco Rubio.

