Anuncia Trump ataque de EU a barco de droga en el Caribe

Washington DC, Estados Unidos.- El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela, informó el Presidente Donald Trump.

"Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada", agregó Marco Rubio.