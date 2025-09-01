Flotilla con destino a Gaza zarpa de Barcelona por segunda vez tras retraso por tormenta

Una flotilla que transporta ayuda humanitaria para Gaza zarpó del puerto de Barcelona el lunes por segunda ocasión después de que las embarcaciones se vieran obligadas a regresar la víspera debido a las malas condiciones meteorológicas.

La Flotilla Global Sumud había partido el domingo con gran expectación, pero tuvo que regresarse después de que una tormenta azotara partes de España durante la noche. Debido a la presencia de vientos de más de 56 kilómetros por hora (35 millas por hora), algunos de los botes más pequeños que participan en la misión habrían estado en riesgo, según los organizadores.

No estaba claro por el momento cuántos barcos partieron el lunes. Los organizadores habían dicho previamente que había alrededor de 20 embarcaciones con participantes de 44 países. Se esperaba que docenas de barcos más se unieran a la flotilla desde otras partes del Mediterráneo a finales de esta semana, lo que la convierte en el mayor intento hasta ahora de romper por mar el bloqueo israelí del territorio palestino.

Esto ocurre mientras Israel ha intensificado su ofensiva contra Ciudad de Gaza, limitando las entregas de alimentos y suministros básicos en el norte del territorio palestino. Expertos en alimentación advirtieron el mes pasado que la ciudad estaba sumida en la hambruna y que medio millón de personas en toda la franja padecían niveles catastróficos de hambre.

Miles de simpatizantes propalestinos se habían reunido el domingo bajo un sol abrasador en los muelles del antiguo puerto de Barcelona para animar a la misión mientras partía. La salida del lunes después del atardecer fue mucho más tranquila.

Entre los participantes a bordo se encuentran la activista climática sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. La flotilla también recibió el apoyo de la actriz ganadora de un Oscar Susan Sarandon y de Liam Cunningham, conocido por su papel en la serie de HBO "Game of Thrones".

Es previsible que el ejército israelí intente detener los botes para que no se acerquen a Gaza, como ha hecho en el pasado.

La guerra ha cobrado la vida de más de 63.000 personas en el territorio palestino, de las cuales casi 340 han muerto por desnutrición, incluidos 124 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.