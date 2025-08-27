Tribunal Electoral oficializa balotaje entre centrista Paz y derechista Quiroga en Bolivia

LA PAZ, Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral boliviano oficializó el miércoles la realización del balotaje entre el candidato centrista Rodrigo Paz y el conservador Jorge "Tuto" Quiroga para el 19 de octubre tras una primera vuelta que marcó el fin de casi dos décadas de gobiernos de izquierda.

"Se ratifica la fecha, ambos frentes pueden realizar campaña electoral desde mañana (jueves)", dijo Gustavo Ávila, vocal del organismo electoral. Agregó que el balotaje será "con el mismo padrón electoral".

El senador Paz se convirtió en la gran sorpresa de los comicios del 17 de agosto al quedar en el primer lugar con el 32,06% de los votos, seguido por el expresidente Quiroga con 26,7%.

El Órgano Electoral también presentó los resultados en el Congreso donde el izquierda Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo apenas dos diputados y quedó sin senadores después de casi 20 años de hegemonía. El MAS se fracturó después de fuertes disputas entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales (2006-2019).

La fuerza política de Paz será la primera en la próxima Asamblea Legislativa y la de Quiroga la segunda, seguida por el partido del empresario Samuel Doria Medina, el favorito de las encuestas en primera ronda que terminó tercero en la liza.