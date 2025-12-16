Netanyahu responsabiliza a Australia por ataque antisemita

El gobierno de Israel responsabilizó este lunes al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, del atentado ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, donde 15 personas murieron durante una celebración judía de Jánuca.

Detalles sobre el atentado en Bondi Sídney

El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu acusó a Albanese de haber contribuido a crear un clima que favoreció el ataque al reconocer al Estado palestino y permitir manifestaciones contra la ofensiva en Gaza en las que, según Israel, se corearon consignas antisemitas.

Reacciones de Israel ante el ataque en Australia

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que esos lemas "no son parte de la libertad de expresión" y advirtió que conducen a la violencia.