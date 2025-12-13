Ataque ucraniano con drones causa muertes en Rusia y afecta a Ucrania

Un ataque ucraniano con drones mató a dos personas en el suroeste de Rusia durante la noche, al tiempo que algunas zonas de Ucrania se quedaron sin electricidad tras ataques nocturnos rusos contra la infraestructura energética, informaron las autoridades el sábado, en un momento en que las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos estaban por reiniciarse el domingo.

¿Cómo ocurrió el ataque ucraniano en Rusia?

Asesores de política exterior de Estados Unidos, Ucrania y Alemania, entre otros, se reunirán en Berlín, reportó la agencia de noticias alemana dpa. Alemania recibirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el lunes, como parte de los esfuerzos de los mandatarios europeos para encauzar las negociaciones.

Durante meses, Estados Unidos ha intentado conciliar las exigencias de cada lado y el presidente Donald Trump presiona para un rápido final de la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por la demora.

La búsqueda de posibles compromisos se ha topado con grandes obstáculos, incluido el control de la región del Donbás en el este de Ucrania, mayormente ocupada por Rusia, pero partes de la cual permanecen bajo control ucraniano.

El ataque con drones en la región rusa de Sarátov dañó un edificio residencial y destrozó varias ventanas en un jardín de infantes y una clínica, reportó el gobernador de Saratov, Roman Busargin. El Ministerio de Defensa ruso informó haber derribado 41 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche.

Detalles sobre los ataques rusos a Ucrania

En Ucrania, Rusia lanzó ataques nocturnos con drones y misiles contra cinco regiones, apuntando a su infraestructura energética y portuaria. El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, dijo que más de un millón de personas se quedaron sin electricidad.

Zelenskyy subrayó que Moscú lanzó más de 450 drones y 30 misiles sobre territorio ucraniano durante la noche.

En la ciudad de Odesa, en el Mar Negro, los ataques causaron un incendio en silos de grano en el puerto, según el viceprimer ministro y ministro de Reconstrucción de Ucrania, Oleksiy Kuleba. Dos personas resultaron heridas en incidentes registrados en la región de Odesa, explicó su principal mandatario, Oleh Kiper.

Kiev y sus aliados occidentales sostienen que Moscú está intentando paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a la población civil el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, lo que las autoridades ucranianas consideran que es "convertir el frío en arma".

Impacto de la guerra en la región del Donbás

En las líneas del frente, las fuerzas ucranianas indicaron el sábado que la parte norte de la ciudad crucial de Pokrovsk estaba bajo control ucraniano, a pesar de las afirmaciones de Rusia a principios de este mes de que había tomado el control total de la ciudad. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones.

Rusia planea mantener el control sobre el Donbás. La ronda más reciente de ataques se produjo después que Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, afirmó el viernes que la policía y la Guardia Nacional rusa permanecerán en el Donbás, la industrializada región del este de Ucrania, y la vigilarán aunque un acuerdo de paz ponga fin a la guerra que libran desde hace casi cuatro años los países vecinos. Esto subraya la ambición de Moscú de mantener su presencia en el Donbás después de la guerra. Es probable que Kiev rechace esa medida al tiempo que se alargan las negociaciones dirigidas por Estados Unidos.

Rusia sólo dará su visto bueno a un alto el fuego una vez que las fuerzas rivales se hayan retirado del frente, añadió Ushakov en declaraciones publicadas en el diario económico ruso Kommersant.

Ucrania ha rechazado consistentemente ceder la región a Rusia, especialmente porque partes permanecen bajo su control.

En otros acontecimientos, alrededor de 480 personas fueron evacuadas el sábado de un tren que viajaba entre la ciudad polaca de Przemysl y Kiev después que la policía recibiera una llamada sobre una amenaza en el tren, dijo Karolina Kowalik, portavoz de la policía de Przemysl, a la AP. Nadie resultó herido y no dio más detalles sobre la amenaza.

Las autoridades polacas están en alerta máxima desde múltiples intentos de interrumpir los trenes en la línea que conecta Varsovia con la frontera ucraniana, incluido el uso de explosivos en noviembre, con las autoridades polacas diciendo que tienen evidencia de que Rusia estaba detrás de ello.