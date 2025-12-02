Haití pierde territorio frente a pandillas

Las bandas armadas volvieron a sembrar el terror en Haití tras una serie de ataques masivos en la región central del país durante el fin de semana, dejando un número aún indeterminado de muertos, entre ellos mujeres y niños, e incendiando viviendas que obligaron a cientos de personas a huir en la oscuridad. La Policía Nacional advirtió que cerca del 50% del departamento de Artibonite ha quedado bajo control de los grupos criminales tras asaltos simultáneos en localidades como Bercy y Pont-Sondé.

¿Cómo ocurrieron los ataques masivos en Haití?

Sindicatos policiales describieron la situación como "el mayor fracaso de seguridad en la historia moderna de Haití", mientras los agentes en la zona pedían refuerzos sin obtener respuesta.