Ataques israelíes causan 15 muertes en Gaza, mayormente mujeres y niños

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza. — Ataques israelíes durante la noche y la madrugada del domingo mataron a 15 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, informaron funcionarios locales de salud.

Dos de los ataques alcanzaron tiendas de campaña en la ciudad sureña de Jan Yunis, matando a dos niños y a sus padres en cada caso, según el Hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Otras siete personas murieron en ataques en otros lugares, incluyendo a un hombre y su hijo en un barrio de la Ciudad de Gaza, según hospitales y el Ministerio de Salud de Gaza.

El Ejército israelí afirma que solo apunta a milicianos y trata de evitar lastimar a civiles. Culpa a Hamás por las muertes de civiles en la guerra de 19 meses porque los milicianos atacan y luego se esconden en áreas densamente pobladas. No hubo un comentario inmediato de Israel sobre los últimos ataques.

Israel bloquea todas las importaciones a Gaza, incluidos alimentos, medicinas y refugios de emergencia, desde hace más de 10 semanas en lo que dice es una táctica de presión destinada a forzar a Hamás a liberar rehenes. Israel reanudó su ofensiva en marzo, rompiendo un alto el fuego que había facilitado la liberación de más de 30 rehenes.

La ONU y grupos de ayuda dicen que los suministros de alimentos y otros están agotándose y el hambre es generalizada.

Niños con botellas vacías corrían tras un camión cisterna de agua en una zona devastada del norte de Gaza el domingo. Residentes del campamento de refugiados de Shati dijeron que el agua fue traída por una organización benéfica desde otra parte de Gaza. Sin ella, dependen de pozos que son salados y a menudo están contaminados.

"Me veo obligado a beber agua salada, no tengo otra opción", comentó Mahmoud Radwan. "Esto causa enfermedades intestinales, y no hay medicinas para tratarlas".

COGAT, el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles palestinos, dice que entró suficiente ayuda durante un alto el fuego de dos meses este año y que dos de las tres principales líneas de agua desde Israel aún están funcionando. Los grupos de ayuda dicen que la crisis humanitaria es peor que en cualquier otro momento de la guerra de 19 meses.