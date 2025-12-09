Drones dejan 114 muertos en Sudán

La cifra de muertos por ataques con drones en el estado de Kordofán, en Sudán, ascendió a 114 personas, entre ellas 63 niños, informó este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los bombardeos alcanzaron un jardín de infancia, equipos de rescate y un hospital.

¿Cómo ocurrieron los ataques en Kordofán?

La OMS detalló que el jueves pasado se produjeron tres ataques con drones en la localidad de Kagoli. El primero impactó un jardín de infancia y los siguientes tuvieron como objetivo a paramédicos que trasladaban sobrevivientes, así como a un hospital. Las dificultades de comunicación retrasaron la confirmación del número total de víctimas.