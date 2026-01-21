Rusia lanza nuevo ataque masivo a Ucrania

Rusia lanzó el martes un nuevo ataque masivo contra la infraestructura eléctrica de Ucrania, utilizando más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero, informó el presidente Volodymyr Zelenskyy. La ofensiva dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios en Kiev, donde las temperaturas han llegado a -20 °C, y agrava la situación humanitaria en la capital.

¿Cómo ocurrió el ataque masivo a Ucrania?

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, señaló que casi el 80% de los edificios afectados habían recuperado recientemente el suministro de calefacción tras un ataque similar el 9 de enero. Zelenskyy indicó que Rusia busca desgastar la resistencia civil ucraniana, atacando servicios esenciales como calefacción y agua potable, casi cuatro años después de la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022.

Impacto en la comunidad tras el ataque ruso

La situación en Kiev se ha vuelto crítica, ya que las bajas temperaturas han llevado a un aumento en la demanda de calefacción. La falta de este servicio esencial afecta no solo a la comodidad de los ciudadanos, sino también a su salud y bienestar.

Detalles confirmados sobre el ataque a la infraestructura eléctrica

Las autoridades ucranianas han confirmado que el ataque masivo de Rusia se centró en la infraestructura eléctrica, lo que ha dejado a miles de ciudadanos sin acceso a calefacción en un momento crítico del invierno.