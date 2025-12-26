Al menos 15 heridos en un ataque con cuchillo y químicos en una fábrica en Japón

Un hombre fue arrestado el viernes después de apuñalar a ocho personas y causar lesiones a otras siete con lo que se creía que era lejía en una fábrica de caucho en el centro de Japón, informaron las autoridades.

Ocho personas fueron trasladadas a hospitales después de ser apuñaladas por un hombre armado con un cuchillo en la empresa Yokohama Rubber Company en la ciudad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio, según el Departamento de Bomberos de Fujisan Nanto.

Detalles del ataque en la fábrica de Yokohama Rubber

El departamento informó a The Associated Press que cinco de las personas apuñaladas se encontraban en estado grave, pero no había más detalles disponibles. Todas estaban conscientes mientras eran trasladadas a los hospitales, según reportó la prensa.

La policía de la prefectura de Shizuoka aseguró que el atacante, un hombre de 38 años, fue arrestado por presunto intento de asesinato, pero no dio más detalles.

Se cree que el atacante es un exempleado de la fábrica, informó la agencia de noticias Kyodo, citando fuentes investigativas.

Acciones de la policía tras el ataque en Mishima

El sospechoso portaba un cuchillo de supervivencia y llevaba lo que parecía ser una máscara antigás, reportó el periódico japonés Asahi, citando a los investigadores.

Siete personas sufrieron lesiones por la lejía que les fue arrojada durante el ataque y fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento, según el departamento de bomberos.

Impacto del ataque en la comunidad local

Japón tiene estrictas leyes de control de armas y es conocido por la rareza de los crímenes violentos, pero ha habido varios ataques notorios con cuchillos en los últimos años.