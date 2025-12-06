Piratas atacan barco en Golfo de Adén

Presuntos piratas atacaron el viernes un barco que navegaba a través del estrecho de Bab el-Mandeb, informaron las autoridades.

Detalles del ataque a la embarcación

La embarcación fue perseguida por barcos más pequeños que abrieron fuego contra ella, explicó la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico. La empresa de seguridad privada Diaplous Group dijo que el buque fue atacado dos veces y que los guardias armados a bordo respondieron abriendo fuego. La tripulación estaba a salvo, agregó indicando que el barco era un granelero.

Reacción de la empresa de seguridad Diaplous Group

El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, separando África de la península Arábiga.