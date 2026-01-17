Estados Unidos realiza ataque en Siria

Estados Unidos realizó un ataque en el noroeste de Siria, que resultó en la muerte de un líder de Al-Qaeda vinculado a una emboscada del Estado Islámico (EI) que tenía como objetivo a estadounidenses en el país árabe.

En un comunicado, el Comando Central informó que Bilal Hasan al-Jasim "tenía vínculos directos con un terrorista de Islamic State of Iraq and Syria (ISIS por sus siglas en inglés) responsable de una emboscada que mató a dos militares estadounidenses y a un intérprete estadounidense el 13 de diciembre".

¿Qué llevó al ataque de Estados Unidos en Siria?

El Comando mencionó que Al-Jasim "era un experimentado líder terrorista que planeaba ataques y estaba directamente relacionado con el pistolero de ISIS que mató e hirió a personal estadounidense y sirio el mes pasado en Palmira, Siria".

"La muerte de un agente terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación en la persecución de los terroristas que atacan a nuestras fuerzas", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM). "No hay lugar seguro para quienes llevan a cabo, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos".

Detalles sobre Bilal Hasan al-Jasim y su conexión con ISIS

CENTCOM lanzó ataques a gran escala en Siria en respuesta al ataque del 13 de diciembre. La operación, denominada "Ataque Ojo de Halcón", permitió a las fuerzas estadounidenses y sus socios atacar más de 100 objetivos de infraestructura y arsenales del Estado Islámico con más de 200 municiones de precisión.

Además, durante el último año, las fuerzas estadounidenses y sus socios han capturado a más de 300 operativos del EI y abatido a más de 20 en Siria, eliminando así a terroristas que representaban una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y la región.

Acciones de CENTCOM tras emboscada en Siria

La operación de CENTCOM refleja un enfoque proactivo en la lucha contra el terrorismo en la región, destacando la importancia de la cooperación internacional en la seguridad global.