Drones ucranianos atacan refinería en Volgogrado, Rusia

KIEV, Ucrania

Drones ucranianos atacaron una importante refinería de petróleo en la región de Volgogrado, Rusia, por segunda vez en casi tres meses, informó el Estado Mayor general de Ucrania el jueves. Las autoridades rusas no confirmaron el ataque, aunque el gobernador local dijo que los drones provocaron un incendio en una instalación industrial no especificada en la región.

El Estado Mayor general de Ucrania declaró en un comunicado que el ataque tuvo lugar el día anterior. La refinería es el mayor productor de combustible y lubricantes en el Distrito Federal del Sur de Rusia, procesando más de 15 millones de toneladas de crudo al año, aproximadamente el 5,6% de la capacidad total de refinado del país, según funcionarios ucranianos.

¿Qué ocurrió?

Rusia y Ucrania han intercambiado ataques casi diarios contra la infraestructura energética del otro, mientras los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para detener la guerra de casi cuatro años no tienen impacto en el campo de batalla.

Los ataques de drones de largo alcance de Ucrania a las refinerías rusas pretenden privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar su invasión a gran escala. Rusia quiere paralizar la red eléctrica ucraniana, lo que dejaría a los civiles sin calefacción, luz y agua corriente en lo que los funcionarios de Kiev describieron como un intento de "utilizar el invierno como arma".

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy indicó otros países están ayudando a Kiev en sus esfuerzos por mantener la red eléctrica operativa en medio del asalto de Rusia.

"Prácticamente todos los días, nuestros ingenieros eléctricos, brigadas de reparación y el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania están llevando a cabo restauraciones en el lugar después de los ataques: los impactos siguen ocurriendo en varios puntos, especialmente en nuestras comunidades, y especialmente cerca de la frontera rusa y cerca del frente", señaló Zelenskyy el miércoles por la noche.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Además, saboteadores dentro de Rusia incendiaron docenas de locomotoras en un intento de obstaculizar la logística de las fuerzas armadas rusas, informó la inteligencia militar de Ucrania el jueves.

El grupo Libertad de Rusia utilizó cócteles Molotov para incendiar los sistemas de control y suministro de energía de docenas de locomotoras que transportaban carga militar, según un comunicado de la GUR, como se conoce a la agencia de inteligencia.

No fue posible verificar de forma independiente la afirmación y el comunicado tampoco dijo si la GUR estuvo involucrada en la operación. Las autoridades rusas no ofrecieron comentarios inmediatos.

Mientras tanto, Ucrania ha intentado atacar objetivos en suelo ruso con drones de largo alcance desarrollados localmente.

Las fuerzas ucranianas también atacaron tres instalaciones de lubricantes de combustible en la península de Crimea ocupada por Rusia y una base de almacenamiento y ensamblaje para los drones Shahed de Rusia en un área ocupada de la región oriental de Donetsk en Ucrania, sostuvo el comunicado del estado mayor general.

En la región de Kostroma, al noreste de Moscú, un ataque aéreo ucraniano alcanzó "instalaciones de infraestructura energética" no identificadas, dijo el gobernador Sergei Sitnikov. No hubo víctimas y el suministro de energía no se vio interrumpido, afirmó.

Según reportes en medios no confirmados, el ataque tuvo como objetivo una planta hidroeléctrica en la región de Kostroma, una de las más grandes de Rusia.

El Ministerio ruso de Defensa aseguró el jueves que sus defensas antiaéreas derribaron 75 drones durante la noche en varias regiones rusas y en la Crimea anexada.

Mientras tanto, Rusia atacó con drones la ciudad de Kamianske, en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk, durante la noche, matando a una persona e hiriendo a ocho más, aseveró el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Haivanenko, en su canal oficial de Telegram.

Se produjeron varios incendios y el tejado de un edificio de cuatro pisos quedó parcialmente destruido, afirmó.

El ejército ruso también continuó su asalto a la infraestructura ferroviaria de Ucrania, causando retrasos y cambios de ruta en las regiones orientales de Járkiv y Dnipropetrovsk y en la región sureña de Zaporiyia, afirmó la empresa ferroviaria estatal de Ucrania, Ukrzaliznytsia.

Rusia atacó a Ucrania con 135 drones de varios tipos durante la noche del jueves, expresó la fuerza aérea de Ucrania.