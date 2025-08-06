CICATRICES DE GUERRA EN LÍBANO

BAZOURIEH, Líbano

Con la cabeza pesada por un resfriado, Sarah Jaffal se despertó tarde y caminó desganada hasta la cocina. El silencio del apartamento fue interrumpido por el zumbido desconocido de un localizador que estaba cerca de una mesa.

Molesta pero curiosa, la joven de 21 años recogió el dispositivo perteneciente a familiar. Vio un mensaje: "Error", luego "Presione OK".

Jaffal no tuvo tiempo de responder. Ni siquiera escuchó la explosión.

"De repente todo se oscureció", dijo. "Sentí que estaba en un remolino". Estuvo entrando y saliendo de la conciencia durante horas, le salía sangre de la boca y sentía un dolor insoportable en las yemas de los dedos.

En ese momento, el 17 de septiembre de 2024, miles de bípers distribuidos al grupo político paramilitar libanés, Hezbollah, estaban explotando en hogares, oficinas, tiendas y en las líneas del frente en todo Líbano, detonados remotamente por Israel. Hezbollah había estado lanzando cohetes hacia Israel casi a diario durante casi un año en solidaridad con los palestinos en Gaza.

Después de años de planificación, Israel había infiltrado la cadena de suministro de Hezbollah, el aliado armado más poderoso de Irán en Oriente Medio. Utilizó empresas ficticias para vender los dispositivos manipulados a socios comerciales de Hezbollah en una operación destinada a interrumpir las redes de comunicación del grupo y dañar y desorientar a sus miembros.

El ataque fue impactante en su alcance. Hirió a más de 3.000 personas y mató a 12, incluidos dos niños.

Israel se jacta de ello como una muestra de su destreza tecnológica e inteligencia. El primer ministro Benjamin Netanyahu recientemente presentó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un pager dorado como regalo.

Informes de derechos humanos y de Naciones Unidas, sin embargo, dicen que el ataque puede haber violado el derecho internacional, calificándolo de indiscriminado.

Hezbollah, que también es un importante partido político chiita con una amplia red de instituciones sociales, ha reconocido que la mayoría de los heridos y muertos eran sus combatientes o personal. Las explosiones simultáneas en áreas pobladas, sin embargo, también hirieron a muchos civiles como Jaffal, quien fue una de las cuatro mujeres junto con 71 hombres que recibieron tratamiento médico en Irán. Hezbollah no ha dicho cuántos civiles resultaron heridos, pero dice que la mayoría eran familiares de miembros del grupo o trabajadores en instituciones vinculadas a Hezbollah, incluidos hospitales.

Diez meses después, los sobrevivientes están en un camino lento y doloroso hacia la recuperación. Son fácilmente identificables: les faltan ojos, tienen rostros llenos de cicatrices, les faltan dedos en las manos, signos del momento en que revisaron los dispositivos zumbantes. Las cicatrices también los marcan como un probable miembro o dependiente de Hezbollah.

Entrevistas inusuales

Durante semanas después del ataque, The Associated Press intentó contactar a los sobrevivientes, quienes se mantuvieron fuera del ojo público. Muchos pasaron semanas fuera del Líbano para recibir tratamiento médico. La mayoría en la hermética comunidad del grupo permaneció en silencio mientras Hezbollah investigaba la masiva brecha de seguridad.

La AP también contactó a Hezbollah y su asociación que trata a los afectados por los ataques para ver si podían facilitar contactos. El grupo, que lleva décadas en guerra con Israel, es también una de las facciones políticas más poderosas en Líbano: sus miembros ocupan casi el 10% de los escaños del Parlamento y dos puestos ministeriales. Tiene su propio aparato de seguridad y ofrece extensos servicios de salud, religiosos y otros servicios sociales y comerciales en el sur y este del Líbano y partes de Beirut.

Un representante de la Asociación de Heridos de Hezbollah compartió con AP los contactos de ocho personas que expresaron su disposición a compartir sus historias. La AP los contactó de manera independiente, y seis aceptaron ser entrevistados. Incluían a Jaffal y otra mujer, dos niños de 12 años y dos hombres, uno un predicador, el otro un combatiente.

Todos son familiares de funcionarios o combatientes de Hezbollah. Todos perdieron dedos. La metralla se alojó bajo su piel. Los hombres quedaron ciegos. Las mujeres y los niños perdieron cada uno un ojo, y el otro les quedó dañado.

No hubo supervisores presentes, y tampoco hubo preguntas prohibidas. Algunos se negaron a responder preguntas sobre la identidad o el papel del propietario del bíper y los identificaban solo como familiares.

Las horas de entrevistas ofrecieron una rara visión del costo humano del ataque. Los sobrevivientes describieron cómo los localizadores que zumbaban incesantemente explotaron cuando los recogieron, ya sea que presionaran un botón o no. Algunos dijeron que sus oídos aún zumban por la explosión.

"He soportado tanto dolor que nunca imaginé que podría tolerar", dijo Jaffal, una graduada universitaria.

Los sobrevivientes expresaron su apoyo continuo a Hezbollah, pero reconocieron la brecha de seguridad. Culpan a Israel por sus heridas.

Grupos de derechos han argumentado que el ataque fue indiscriminado porque los buscapersonas detonaron en áreas pobladas, y era casi imposible saber quién sostenía los dispositivos o dónde estaban cuando explotaron. El predicador, Mustafa Choeib, recordó que sus dos hijas pequeñas solían jugar con su bíper y a veces lo encontraba entre sus juguetes.

La agencia de espionaje Mossad de Israel declinó comentar sobre las preguntas de AP sobre esas acusaciones. Funcionarios de seguridad israelíes han rechazado que el ataque fuera indiscriminado, diciendo que los bípers se vendieron exclusivamente a miembros de Hezbollah y que se realizaron pruebas para garantizar que solo la persona que sostenía el dispositivo resultara dañada.

Un punto de inflexión para Hezbollah

Los buscapersonas fueron el golpe de apertura en una campaña israelí que paralizaría a Hezbollah.

El día después de las explosiones con los bípers, los walkie-talkies de Hezbollah detonaron en otro ataque israelí que mató al menos a 25 personas e hirió a más de 600, según el Ministerio de Salud del Líbano. Israel luego lanzó una campaña de ataques aéreos que mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a cientos de otros militantes y civiles. La guerra terminó con un alto el fuego en noviembre de 2024.

Nueve meses después, Israel sorprendió y debilitó a Irán con una campaña de ataques aéreos que apuntaron a sitios nucleares iraníes, altos funcionarios militares y símbolos del control de la República Islámica.

Hezbollah, mientras tanto, ha quedado tambaleándose. Además del golpe militar, el grupo enfrenta la carga financiera y psicológica de miles que necesitan tratamiento médico a largo plazo y recuperación.

Los bípers son ampliamente vistos como obsoletos, pero eran una parte primordial de la red de comunicación de Hezbollah. Nasrallah había advertido repetidamente contra los teléfonos móviles. Israel podría rastrearlos fácilmente, dijo.

Con los viejos localizadores descomponiéndose, el grupo ordenó nuevos. Israel vendió los dispositivos manipulados a través de empresas ficticias.

Según un funcionario de Hezbollah, el grupo había ordenado 15.000 buscapersonas. Solo llegaron 8.000, y casi la mitad se distribuyeron a los miembros. Otros destinados al Líbano fueron interceptados en Turquía días después del ataque, cuando Hezbollah alertó a las autoridades allí.

La investigación de Hezbollah sobre cómo se infiltraron sus redes de comunicación encontró que la compra de los bípers manipulados fue resultado de negligencia, y sus funcionarios fueron exonerados de sospechas de colaborar con Israel, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato para discutir la investigación.

Algunos miembros de Hezbollah se habían quejado de que los nuevos bípers eran demasiado voluminosos. Algunos no los usaron porque las baterías se agotaban rápidamente o se calentaban.

Los hospitales eran como un "matadero"

Las explosiones simultáneas esparcieron caos y pánico en el Líbano. Los hospitales estaban abrumados.

Era como un "matadero", dijo Zeinab Mestrah.

Hasta que llegó a un hospital, Mestrah pensó que una explosión en un cable eléctrico la había dejado ciega, no el localizador de un familiar, un miembro de Hezbollah.

"La gente no se reconocía entre sí. Las familias gritaban los nombres de sus parientes para identificarlos", recordó desde su casa en Beirut.

Los médicos principalmente detuvieron su sangrado. Cinco días después, la decoradora de interiores y planificadora de eventos de 26 años viajó a Irán para recibir tratamiento. Le salvaron el ojo derecho, tras retirarle metralla.

Lo primero que vio después de diez días de oscuridad fue a su madre. También perdió la punta de tres dedos de su mano derecha. Los oídos le zumban hasta hoy.

Mestrah dijo que su recuperación ha retrasado sus planes de encontrar una nueva carrera. Se da cuenta de que no puede retomar la anterior.

Lo próximo que espera con ansias es su boda, con su prometido de hace 8 años.

"Él es la mitad de mi recuperación", dijo.

El representante de la Asociación de Heridos de Hezbollah dijo que ninguno de los lesionados se ha recuperado completamente. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para dirigirse a los medios.

Un combatiente de Hezbollah afectado

Mahdi Sheri, un combatiente de Hezbollah de 23 años, tenía órdenes de regresar al frente el día del ataque. Antes de irse, cargó su pager y pasó tiempo con su familia. Por su seguridad, no se permitían teléfonos móviles en la casa mientras él estaba allí.

Había muchos drones en el cielo ese día.

Su bíper usualmente vibraba. Esta vez, emitió un pitido. Se acercó para verificar si había advertencias o directivas de Hezbollah. Vio el mensaje: "Error", luego "Presione OK". Siguió la indicación.

Sintió un dolor agudo en la cabeza y ojos. Su cama estaba cubierta de sangre. Pensando que era el ataque de un dron, salió tambaleándose y se desmayó.

Fue atendido primero en Siria y luego en Irak porque los hospitales en el Líbano tenían dificultades para manejar el alto número de pacientes. Le retiraron metralla del ojo izquierdo y le colocaron uno protésico.

Por un tiempo, podía ver sombras con el otro ojo. Con el tiempo, eso se desvaneció. Ya no puede jugar al fútbol. Hezbollah lo está ayudando a encontrar un nuevo trabajo. Sheri se da cuenta de que ahora es imposible encontrar un papel junto a los combatientes de Hezbollah.

Le preguntó a su prometida si quería seguir adelante sin él. Ella se negó. Se casaron durante una videollamada mientras él estaba en Irak, un mes después de su lesión.

"Nada se interpuso en nuestro camino", dijo Sheri. Se mueve entre el sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut, donde su esposa vive y estudia para ser enfermera.

La comunidad está sacudida. Algunos niños temen acercarse a sus padres, dijo.

"Esto no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean".

Un niño con el rostro lleno de cicatrices

En el sur del Líbano, Hussein Dheini, de 12 años, recogió el bíper de su padre, un miembro de Hezbollah. La explosión le costó al niño su ojo derecho y le dañó el izquierdo. Le voló la punta de dos dedos de su mano derecha. En su mano izquierda, el meñique y el dedo medio permanecen.

Sus dientes salieron volando. Su abuela los recogió del sofá, junto con la punta de su nariz.

"Fue una pesadilla", dijo su madre, Faten Haidar.

El niño, miembro de los scouts de Hezbollah, el movimiento juvenil del grupo, había sido talentoso en recitar el Corán. Ahora lucha por controlar su respiración. Puede leer con un ojo, pero se agota rápidamente. La familia se ha mudado a un apartamento en la planta baja para que suba menos escaleras.

Ahora usa gafas. Cicatrices rosadas cruzan su rostro y su nariz reconstruida. Pasa más tiempo con otros niños heridos como él, y solo va a la escuela para los exámenes. Dheini no puede ir a nadar con su padre, ya que el agua del mar o del río podría dañar sus heridas.

"Antes, solía pasar mucho tiempo en mi teléfono. Solía correr e ir a la escuela", dijo el niño. "Ahora voy a Beirut" para recibir tratamiento.

Impaciencia por reconstruir una vida

Jaffal ha tenido 45 cirugías en nueve meses. Vendrán más, incluidas operaciones reconstructivas en su rostro y dedos. Dos dedos están fusionados. Cuatro faltan.

Está esperando un ojo protésico derecho. Se han retrasado más cirugías en su ojo izquierdo. Puede reconocer personas y lugares que conoce, aunque se basa más en la memoria que en la visión.

La pérdida de sensación en las yemas de sus dedos es desorientadora. El dolor nervioso en otras partes es agudo. La fisioterapia semanal le recuerda cuánto queda por delante.

La mujer impulsada e inquisitiva se apoya en su fe para invocar paciencia.

"Dios solo nos carga con lo que podemos soportar", dijo.

Ha hablado en reuniones religiosas por invitación de Hezbollah sobre su recuperación y resistencia. Su mayor temor es volverse dependiente.

Graduada en tecnología de la información, solía producir videos de celebraciones y eventos familiares, una carrera que quería explorar. Ahora ve videos en su teléfono, aunque están borrosos.

Se ríe para aliviar la incomodidad y disfruta tomando la iniciativa cuando se reúne con otras víctimas porque puede ver mejor que la mayoría.

"Olvido mis heridas cuando veo a otro herido", dijo.