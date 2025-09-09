Bomba planeadora rusa mata a 24 personas en el este de Ucrania

SLOVIANSK, Ucrania

Una bomba planeadora rusa impactó el martes en un pueblo del este de Ucrania cuando varias personas hacían fila al aire libre para recibir sus pensiones mensuales. La explosión mató al menos a 24 personas y dejó heridas a otras 19, afirmó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

En tanto, las fuerzas armadas de Polonia estaban en estado de alerta elevado la noche del martes y la madrugada del miércoles debido a lo que describieron como "nuevos ataques aéreos masivos contra objetivos ubicados en Ucrania".

"Para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, el comandante operativo de las fuerzas armadas polacas ha activado todos los procedimientos necesarios. Aviones polacos y de aliados están operando en nuestro espacio aéreo, y los sistemas de defensa aérea y de reconocimiento por radar en tierra han alcanzado el nivel más alto de alerta", dijo el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia en un comunicado publicado en redes sociales.

Señaló que las acciones eran "preventivas" y estaban diseñadas para proteger el espacio aéreo del país y proteger a las personas en "áreas adyacentes a la zona amenazada".

La bomba impactó el pueblo de Yarova en la región de Donetsk alrededor de las 11 de la mañana, hora local, señalaron las autoridades. El pueblo se encuentra a menos de 10 kilómetros (6 millas) de la línea del frente. El jefe regional de Donetsk, Vadym Filashkin, dijo que 23 de los muertos eran pensionados.

Hennadii Trush, residente de Yarova, dijo que su esposa murió en la explosión mientras esperaba para recoger la pensión de su suegra, quien está postrada en cama. Después, Trush huyó de Yarova con su madre anciana, quien fue trasladada en una camilla.

En estado de shock y con hollín aún en su rostro, Trush lloró al narrar el ataque. "Fue indescriptible", dijo a The Associated Press. "Antes, los ataques caían en las afueras. Esta vez fue justo en el centro del pueblo".

Este fue el más reciente ataque ruso en el que han muerto civiles. Más de 12.000 civiles ucranianos han muerto en los tres años de guerra, según Naciones Unidas.

"Francamente brutal", comentó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, sobre el ataque del martes en una publicación en Telegram, e instó a la comunidad internacional a hacer que Rusia pague económicamente por su invasión a gran escala a través de sanciones adicionales.

"El mundo no debe permanecer en silencio", escribió Zelenskyy. "El mundo no debe permanecer inactivo. Estados Unidos debe tener una reacción. Europa debe tener una reacción. El G20 debe tener una reacción. Hace falta una acción contundente para que Rusia deje de traer muerte".

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos no han avanzado en los últimos meses, y Moscú ha intensificado sus bombardeos sobre Ucrania. Rusia atacó Kiev el domingo con drones y misiles en el mayor ataque aéreo desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022.

"Todo el pueblo está en llamas"

Pavlo Diachenko, jefe de comunicaciones de la policía regional de Donetsk, dijo que llegó al lugar poco después del ataque.

"La imagen era horrenda: todo el pueblo está en llamas", dijo a la AP. "Las casas particulares ardían, y la gente intentaba apagar las llamas con sus propias manos. Había muchos drones sobrevolando".

Yarova está ubicada al norte de la ciudad de Lyman en Donetsk, un área donde Rusia ha intensificado los ataques recientemente mientras busca debilidades en las defensas ucranianas y avanzar hacia el norte de la región.

A pesar de los riesgos, muchas personas permanecen en sus hogares porque no tienen medios para reubicarse o necesitan cuidar de familiares ancianos con discapacidades.

Rusia intensifica sus ataques aéreos

Rusia ha aumentado sus ataques aéreos, a pesar de los intentos del presidente estadounidense Donald Trump de persuadir a su homólogo ruso Vladímir Putin para acordar un alto el fuego e iniciar conversaciones de paz con Zelenskyy, propuestas que Ucrania ha respaldado.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, criticó al Kremlin por sus repetidos ataques a civiles.

"¿Es esto lo que Rusia quiere decir cuando habla de paz?", preguntó Costa en redes sociales. "¿Cuándo aceptará el presidente Putin iniciar las conversaciones de paz ya aceptadas por el presidente Zelenskyy?".

Los bombardeos han generado preocupaciones de que Ucrania esté agotando sus defensas aéreas más rápido de lo que pueden ser reemplazadas por sus aliados occidentales.

Funcionarios estadounidenses y europeos se reunieron en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el lunes por la noche para comentar varias formas de presión económica sobre Rusia, incluidas nuevas sanciones y aranceles sobre las compras de petróleo ruso, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la reunión.

Se esperaba que las conversaciones continuarán el martes.

Los jubilados hacen fila para recoger sus pensiones

Las bombas planeadoras son armas soviéticas adaptadas que han devastado el este de Ucrania durante meses. Algunas de ellas ahora pesan 1.360 kilogramos (3.000 libras), seis veces más que cuando se usaron por primera vez en combate en 2022.

En los pueblos ucranianos, donde no hay cajeros automáticos y las personas mayores no están familiarizadas con la banca digital, las pensiones suelen entregarse en la oficina de correos local en un día determinado de cada mes. Los jubilados hacen fila para recoger su pensión en efectivo.

Fotos y videos de la escena publicados en canales oficiales ucranianos mostraron cuerpos alrededor de un coche blanco dañado con marcas amarillas que estaba estacionado bajo los árboles.

El vehículo dañado en el ataque era una oficina de correos móvil, dijo en una entrevista telefónica Maksym Sutkovyi, director de desarrollo de la red de Ukrposhta para las regiones de Dnipro y Donetsk.

La oficina de correos del pueblo cerró hace solo una semana, dijo, después de que los dos últimos empleados decidieron evacuar. Era el único lugar donde los lugareños podían recoger su pensión, recargar una cuenta de teléfono móvil o incluso comprar algunos productos esenciales, dijo.

El jefe de Ukrposhta, el servicio postal nacional de Ucrania, dijo que la empresa cambia constantemente los procedimientos de seguridad. Ihor Smilianskyi dijo que el coche estaba estacionado bajo los árboles para reducir el riesgo de ser detectado por el enemigo.

"Pero aparentemente, alguien dio las coordenadas", escribió Smilianskyi en Facebook.

El territorio ya había sido ocupado por Rusia en 2022, pero luego fue liberado por las fuerzas armadas de Ucrania en una contraofensiva más tarde ese mismo año.

Las víctimas presentan heridas por explosión y quemaduras

Los muertos fueron llevados a una morgue local. Varios cuerpos yacían en la sala de recepción mientras los equipos forenses intentaban identificarlos. Muchos habían muerto por heridas de explosión.

Zinaida Hrymailo fue allí para identificar el cuerpo de su prima, una mujer de 75 años que murió en el ataque. "Estaban todos en un montón. Mi hermana ha sido completamente quemada", dijo Hrymailo.