EEUU ataca otra embarcación cerca de Venezuela; afirma que traficaba drogas

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmó el viernes que ordenó otro ataque a una pequeña embarcación que acusó de transportar drogas en aguas frente a Venezuela, parte de lo que el gobierno del presidente Donald Trump ha declarado como un "conflicto armado" con los cárteles.

Hegseth manifestó en su publicación que "nuestra inteligencia, sin duda, confirmó que esta embarcación estaba traficando narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas". Según la publicación de Hegseth, el ataque mató a cuatro hombres, pero no ofreció más detalles sobre quiénes eran ni a qué organización pertenecían, tras la designación de varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que la embarcación estaba "cargada con suficientes drogas para matar de 25 A 50 MIL PERSONAS " e insinuó que estaba "entrando en territorio estadounidense" cuando se encontraba frente a la costa de Venezuela.

Es el cuarto ataque mortal en el Caribe y el más reciente desde que se reveló que Trump dijo a los legisladores que estaba tratando a los narcotraficantes como combatientes ilegales y que se requerirá fuerza militar para combatirlos. La afirmación de los poderes presidenciales prepara el escenario para nuevas medidas y plantea preguntas sobre hasta dónde llegará la administración sin la aprobación del Congreso.

El gobierno de Trump expuso su justificación para los ataques en un memorando obtenido por The Associated Press esta semana.

"El presidente determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", según el memorando enviado al Congreso.

Trump ordenó al Pentágono "realizar operaciones contra ellos de acuerdo con la ley de conflicto armado", dice el documento.

El senador Jim Risch, presidente republicano de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo el viernes que el presidente tenía la autoridad para ir tras los cárteles sin más autorización del Congreso con base en "sus poderes generales bajo la Constitución como comandante en jefe".

"¿Qué podría ser una defensa más grande de este país que mantener fuera este veneno que está matando a miles de estadounidenses cada año?", preguntó Risch.

El presidente colombiano Gustavo Petro, un líder de izquierda que ha chocado con el gobierno de Trump, acusó a Estados Unidos de cometer "asesinato" e instó a las familias de las víctimas a "asociarse".

"En las lanchas no van narco terroristas. Los narcos viven en EEUU, Europa y Dubai. En esa lancha van jóvenes caribeños pobres", publicó en X después que se anunciara el ataque.

El video del ataque del viernes publicado en línea mostró una pequeña embarcación moviéndose en aguas abiertas cuando de repente explota, con agua salpicando a su alrededor. A medida que el humo de la explosión se disipa, la embarcación es visible, consumida por las llamas, flotando inmóvil en el agua.

Con este ataque, al menos tres de estas operaciones se han llevado a cabo contra embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, habían salido de Venezuela. Los ataques suceden tras un aumento de las fuerzas marítimas de Estados Unidos en el Caribe, algo que no se había visto en tiempos recientes.

La presencia de la Marina en la región —ocho buques de guerra con más de 5.000 marineros e infantes de marina— ha sido bastante estable durante semanas, según dos funcionarios de defensa que hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones en curso.

En una publicación sobre el primer ataque, Trump afirmó que la embarcación transportaba miembros del cártel Tren de Aragua. Sin embargo, las publicaciones sobre todos los ataques posteriores, incluido el del viernes, no han proporcionado detalles sobre qué organizaciones han sido atacadas. Los cuatro ataques han cobrado la vida de 21 personas, según Washington.

Funcionarios del Pentágono que informaron a los senadores sobre los ataques esta semana no pudieron proporcionar una lista de las organizaciones terroristas designadas en el centro del conflicto.