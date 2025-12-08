Trump ofrece $12.000 millones para ayudar a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente Donald Trump anunció el lunes un paquete de ayuda por 12.000 millones de dólares, un impulso para los agricultores que han tenido dificultades para vender sus productos ante el aumento de costos después de que el mandatario ordenó un incremento de los aranceles a China como parte de una guerra comercial más amplia.

¿Qué incluye el paquete de ayuda para agricultores?

El mandatario reveló su plan el lunes por la tarde en una mesa redonda en la Casa Blanca con el secretario del Tesoro Scott Bessent, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, legisladores, ganaderos y agricultores de maíz, algodón, sorgo, soya, arroz, trigo y papas.

"12.000 millones de dólares es mucho dinero", dijo Trump, señalando que la asistencia adicional ayudará a proporcionar certeza a los agricultores. El dinero proviene de los ingresos arancelarios, afirmó.

Rollins destacó que el anuncio del lunes es por 11.000 millones de dólares, mientras que los otros 1.000 millones se reservarán para cultivos especializados mientras el gobierno intenta tener una mejor comprensión de las circunstancias de esos agricultores. La ayuda se distribuirá hacia finales de febrero próximo, dijo Rollins.

"Analizamos cómo fueron afectados, hasta qué punto fueron afectados", señaló Trump al explicar la manera en que el gobierno determinó el tamaño del paquete. "Calculamos una cifra bastante exacta, y fue de aproximadamente 12.000 millones de dólares".

Los agricultores le han otorgado su respaldo político a Trump, pero sus agresivas políticas comerciales y las tasas arancelarias que cambian constantemente han sido objeto de un creciente escrutinio debido al impacto en el sector agrícola y las preocupaciones de los consumidores.

Impacto de los aranceles en la agricultura estadounidense

Se trata del más reciente esfuerzo por parte del gobierno por defender la gestión económica de Trump y responder a la angustia de los votantes sobre el aumento de costos, incluso cuando el presidente ha calificado las preocupaciones sobre la asequibilidad como un "engaño" demócrata.

Se han reservado más de 11.000 millones de dólares para el programa de Asistencia de Puente para Agricultores del Departamento de Agricultura que, según la Casa Blanca, ofrecerá pagos únicos a los agricultores por sus cultivos.

La soya y el sorgo fueron los más afectados por la disputa comercial con China porque más de la mitad de esos cultivos se exportan cada año, la mayoría de ellos hacia China.

El paquete tiene como objetivo ayudar a los agricultores que se han visto afectados por las guerras comerciales con otras naciones, la inflación y otras "disrupciones del mercado". El resto del dinero será para los agricultores de cultivos que no están cubiertos por el programa puente, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato antes del anuncio formal. El dinero busca ofrecer certeza a los agricultores mientras comercializan su cosecha actual y empiezan a planear la cosecha del próximo año.

Las compras de China han sido lentas. Después de que Trump se reunió en octubre con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur, la Casa Blanca anunció que Beijing había prometido comprar al menos 12 millones de toneladas de soya estadounidense para el final del año calendario, además de 25 millones de toneladas al año en cada uno de los próximos tres años. Los agricultores de soya se han visto particularmente afectados por la guerra comercial de Trump con China, el mayor comprador de soya a nivel mundial.

China ha comprado más de 2,8 millones de toneladas de soya desde que Trump anunció el acuerdo a finales de octubre. Esa cantidad es sólo alrededor de una cuarta parte de lo que los funcionarios del gobierno señalaron que China había prometido, pero Bessent ha dicho que China alcanzaría el objetivo para finales de febrero.

"Estos precios no han llegado, porque los chinos realmente usaron a nuestros agricultores de soya como peones en las negociaciones comerciales", declaró Bessent al programa "Face the Nation" de CBS, explicando por qué se necesitaba un "pago de puente" para los agricultores.

El tamaño del paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares es aproximadamente el valor total de las exportaciones de soya de Estados Unidos a China en 2024 y la mitad del total de exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos a China en 2024.

Los agricultores agradecen el paquete de ayuda, pero aseguran que probablemente sea sólo un pago inicial de lo que se necesita y que la ayuda gubernamental no resuelve los problemas fundamentales que enfrentan los agricultores, en lo referente al aumento de los costos y la incertidumbre de los mercados para sus cultivos. Durante su primer mandato, Trump dio a los agricultores más de 22.000 millones de dólares en pagos de ayuda en 2019, al inicio de su guerra comercial con China, y casi 46.000 millones de dólares en 2020, aunque ese año también se incluyó asistencia relacionada con la pandemia de COVID-19.

Pero los agricultores quieren obtener ganancias de sus cultivos, no depender de la ayuda gubernamental para sobrevivir.

"Es un comienzo, pero creo que necesitamos explorar vías para encontrar otras oportunidades de financiamiento y necesitamos que nuestros mercados funcionen. Ahí es donde queremos poder ganarnos la vida", dijo Caleb Ragland, un agricultor de Kentucky que se desempeña como presidente de la Asociación Americana de Soya.

Si los agricultores no pueden llegar a fin de mes este año, probablemente habrá una consolidación adicional en la industria, en la que las granjas industriales sólo se hacen más grandes mientras el número de pequeños agricultores familiares continúa disminuyendo. Los agricultores que enfrentan mayor riesgo son los más jóvenes y aquellos que alquilan la mayor parte de la tierra que cultivan, porque no tienen mucha capacidad para obtener préstamos.

La mayoría de los agricultores establecidos podrán solicitar más créditos para sobrevivir a la guerra comercial. Pero los agricultores de mayor edad que pasaron toda su vida acumulando capital pueden decidir retirarse en lugar de arriesgar todo lo que construyeron, a menos que estén tratando de ayudar a la próxima generación de agricultores a establecerse en su tierra.

El agricultor de Iowa Robb Ewoldt está en una posición difícil porque sólo posee 64 (160) de las 810 hectáreas (2.000 acres) que cultiva. Así que está vendiendo parte de su equipo no esencial y analizando la posibilidad de trabajar como transportista nocturno para recaudar algo de efectivo.

"Llegamos al punto en el que no quiero cargar a mi hijo con el tipo de estrés con el que mi esposa y yo lidiamos en este momento", dijo Ewoldt.

Trump también ha estado bajo presión para abordar los incrementos en los precios de la carne de res, los cuales han alcanzado niveles récord por varias razones. La demanda de carne de res ha sido fuerte en un momento en que la sequía ha reducido los rebaños en Estados Unidos y las importaciones desde México han disminuido debido al resurgimiento de la mosca del gusano barrenador. Trump ha dicho que permitiría más importaciones de carne de res argentina.

También había pedido al Departamento de Justicia que investigue a las empacadoras de carne de propiedad extranjera, a las que acusó de aumentar el precio de la carne de res, aunque no ha proporcionado evidencia para respaldar sus afirmaciones.

Trump firmó el sábado una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio a examinar el "comportamiento anticompetitivo" en las cadenas de suministro de alimentos, incluidas las semillas, fertilizantes y equipos, y considerar tomar acciones de cumplimiento o desarrollar nuevas regulaciones.