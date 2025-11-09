Frena Perú salida de Betssy Chávez

Perú anunció el viernes que consultará a países miembros de la OEA sobre una convención de asilo antes de tomar una decisión sobre el salvoconducto que permita la salida de la ex primera ministra Betssy Chávez luego de recibir asilo de México.

La decisión peruana prolonga el impasse diplomático entre los dos países. Perú decidió romper relaciones con México el lunes tras el asilo concedido a Chávez, quien enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

¿Qué ocurrió?

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú indicó que realizará la consulta con el fin de buscar que se modifique la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, de la que consideró se ha hecho "uso indebido".

Dijo que ha realizado un análisis jurídico y político de la solicitud mexicana para el otorgamiento del salvoconducto y concluyó que la referida Convención de Caracas "ha sido utilizada de manera indebida en los últimos años", amparando, dijo, a personas acusadas de delitos comunes en lugar de casos de persecución política genuina. "El gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención", agregó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En ese sentido, reiteró que el gobierno no tomará una decisión definitiva hasta que realice dicha consulta. El jueves, el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en rechazo a lo que los legisladores calificaron como una "reiterada injerencia" en los asuntos internos del país sudamericano tras el otorgamiento del asilo.

México objetó la decisión de los congresistas peruanos contra Sheinbaum y dijo en un comunicado, difundido por la Cancillería, que la medida está motivada por "planteamientos falsos".