Política de Trump genera alarma en Dinamarca

Un informe del Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca advierte que Estados Unidos está utilizando su poder económico para imponer su voluntad y no descarta recurrir a la fuerza militar, incluso contra aliados. La evaluación subraya la creciente asertividad de Washington bajo la administración de Donald Trump, mientras China y Rusia buscan reducir la influencia occidental y ampliar su presencia global, especialmente en regiones estratégicas como el Ártico.

¿Cómo utiliza Estados Unidos su poder económico?

Estados Unidos ha sido señalado por su uso del poder económico como una herramienta para influir en otros países. Este informe destaca que, además de las sanciones económicas, el país podría considerar acciones más agresivas.

Detalles del informe del Servicio de Inteligencia de Defensa

El informe de Dinamarca proporciona un análisis detallado sobre la estrategia de Estados Unidos y cómo esta se ha intensificado en los últimos años, especialmente bajo la administración de Trump.

Impacto de la asertividad de Trump en la política global

La creciente asertividad de Estados Unidos ha generado preocupaciones entre sus aliados y ha llevado a China y Rusia a buscar formas de contrarrestar esta influencia, especialmente en áreas como el Ártico, donde la competencia por recursos es cada vez más intensa.