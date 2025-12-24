Venezuela aprueba ley contra piratería

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por oficialistas, aprobó este martes una ley que penaliza acciones que atenten contra la libertad de navegación y el comercio marítimo. La medida se produce en medio de tensiones con Estados Unidos tras la incautación de buques petroleros venezolanos en aguas del Caribe.

¿Qué sanciones establece la nueva ley en Venezuela?

Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo y cercano al mandatario Nicolás Maduro, calificó la normativa como la "ley de la dignidad en contra de los piratas y corsarios del Caribe", en referencia a las acciones de Estados Unidos. Rodríguez destacó que la ley busca resguardar los derechos de empresas nacionales y extranjeras que realizan operaciones comerciales con Venezuela.

El instrumento legal establece sanciones de 15 a 20 años de prisión y multas económicas para quienes ejecuten, promuevan o respalden actos de piratería, bloqueos u otras acciones ilícitas contra personas jurídicas. Además, protege la jurisdicción de los Estados donde un buque está registrado y garantiza reparaciones ante actos de piratería o bloqueo por parte de fuerzas extranjeras.

Detalles sobre la incautación de buques petroleros

La legislación se impulsa luego de que efectivos estadounidenses incautaran, por segunda vez en menos de dos semanas, un buque petrolero frente a la costa venezolana como parte de las medidas de presión del presidente Donald Trump contra Maduro. Desde septiembre, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, alegando lucha contra el narcotráfico, y ha ejecutado 28 ataques a embarcaciones señaladas de transportar drogas, con un saldo de 104 personas fallecidas.

Reacciones de Maduro y Trump ante la nueva legislación

Maduro rechazó los señalamientos y acusó a Washington de buscar un cambio de gobierno y apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Por su parte, Trump ha sostenido que Venezuela utiliza el petróleo para financiar el tráfico de drogas y ha prometido mantener la presión militar hasta recuperar activos estadounidenses.