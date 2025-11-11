Milei, como Trump, no irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica

BUENOS AIRES, Argentina.- El presidente argentino, Javier Milei, no asistirá a la próxima cumbre del G20, en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 y 23 de noviembre, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo al portal Perfil, y el país estará representado por el canciller, Pablo Quirno.

Será la primera vez que un mandatario argentino falte a un encuentro del G20, que en 2018 celebró su cumbre en Buenos Aires.

De acuerdo con el portal "Perfil", las dudas sobre la participación del presidente ultraliberal surgieron el fin de semana, cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos no enviaría una delegación a la cumbre del grupo en Sudáfrica.

Trump acusó al gobierno del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, del histórico partido Congreso Nacional Africano, de consentir graves violaciones a los derechos humanos de las minorías afrikaner, descendientes de colonos y centro del sistema de apartheid que dominó Sudáfrica hasta 1994.

Según Perfil, la ausencia del presidente argentino estuvo influida por la posición de Washington. Semanas atrás, Trump autorizó un salvataje financiero a la Argentina para sostener el peso, pocos días antes de las elecciones legislativas en las que la fuerza de Milei se impuso con amplitud.

Milei tampoco asistió a la cumbre UE-Celac que se realizó en Santa Marta, Colombia, en la que Argentina estuvo representada por un funcionario de tercera línea.