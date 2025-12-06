Argentina vuelve al mercado de capitales

El gobierno de Javier Milei anunció que Argentina regresará al mercado de capitales con la emisión de un bono en dólares a cuatro años, con vencimiento en 2029, y un cupón anual del 6,5%, con el objetivo de saldar parte de los vencimientos de deuda de enero sin utilizar reservas del Banco Central. Esta será la primera colocación de deuda en moneda extranjera en el mercado local desde 2018.

Detalles sobre la colocación de deuda en moneda extranjera

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la emisión permitirá cubrir unos 4.200 millones de dólares que vencen el próximo 9 de enero y destacó que la operación se realizará bajo legislación local, lo que evita la aprobación del Congreso. Caputo sostuvo que esta estrategia permitirá al Banco Central acumular reservas y reforzar la estabilidad financiera.

¿Cómo afectará la emisión de bonos a las reservas del Banco Central?

La medida se produce en un contexto de supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha instado a Argentina a fortalecer sus reservas del Banco Central. Actualmente, las reservas brutas ascienden a 41.883 millones de dólares, aunque los economistas advierten que las netas podrían ser negativas, lo que limita la capacidad de afrontar vencimientos y mantener estabilidad cambiaria.