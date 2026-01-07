Gobierno colombiano impulsa masiva marcha en repudio de acusación de EEUU contra Petro

Cientos de seguidores del gobierno colombiano se congregaron el miércoles en una céntrica plaza de la capital y en otras ciudades tras el llamado oficialista a movilizarse en defensa de la soberanía nacional y en apoyo al presidente Gustavo Petro, luego de la advertencia estadounidense de una eventual acción militar en el país andino.

"Viva Colombia libre y soberana" coreaban los asistentes en la plaza de Bolívar en el centro histórico de Bogotá, mientras flameaban la bandera tricolor del país andino. En ciudades como Cúcuta, Cali, Cartagena y Valledupar también se vivía la jornada de movilización en la que se espera que el presidente Petro brinde un discurso.

¿Qué motivó la movilización en Colombia?

"La soberanía de Colombia hay que defenderla a toda costa de la intervención de todos estos poderes extranjeros", dijo a la televisión pública colombiana Juan Carlos Pérez, mientras mensajes como "EEUU es la mayor amenaza contra la paz mundial" o "Petro no es narcotraficante" se leía en carteles que exponían los ciudadanos en la plaza.

Petro también invitó a la víspera a embarcar residencias y edificios para "defender la soberanía nacional".

La embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió por la tarde una alerta de seguridad a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país andino ante lo que calificó de "protestas nacionales" para la jornada.

Acciones de la embajada de EE.UU. en Bogotá

En un mensaje en X advirtió a sus ciudadanos que deben evitar las marchas previstas en al menos seis ciudades "ya que tienen el potencial de volverse violentas". También señaló que los servicios consulares quedarán suspendidos por la tarde. No obstante, el gobierno colombiano ha dicho que será una movilización pacífica.

La embajada recomendó tomar precauciones como "mantener un perfil bajo", evitar llevar objetos de valor o usar el teléfono celular en público, entre otras medidas.

Sectores de oposición han cuestionado, en tanto, al gobierno en su llamado a la defensa de la soberanía. Paloma Valencia, senadora opositora y precandidata presidencial, acusó al mandatario de ser él quien "mensualmente insulta al presidente" de Estados Unidos con "discursos horribles que atropellan los más elementales principios de diplomacia". Valencia recordó el llamado de Petro a la insurrección del ejército norteamericano en Nueva York durante una marcha propalestina.

Reacciones de la oposición al gobierno de Petro

El malestar del oficialismo colombiano con Washington se profundizó tras la incursión militar en Venezuela del sábado que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa. Luego, el presidente estadounidense, Donald Trump, puso en la mira a Colombia y se arremetió contra su gobernante, al que acusó de tener "fábricas de cocaína" en el país andino.

Consultado por periodistas si podría ordenar una operación similar contra Colombia, Trump respondió: "Me suena bien". Además, calificó a Petro como un "hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos" y avisó que "no va a hacerlo por mucho tiempo".

Tales acusaciones y advertencias fueron rechazadas por el presidente sudamericano y por su canciller Rosa Villavicencio, que anunció el martes que presentará una queja formal ante el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá por las recientes "amenazas" proferidas por Washington.

Ministros y funcionarios de la administración colombiana también cerraron filas en respaldo del mandatario señalando la noche previa que sufre una "persecución" por su "liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, el multilateralismo, el apoyo a la causa palestina", entre otras.

En una declaración agregaron que los hechos "que hoy enfrentan Colombia, varios países de América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo son violatorios del derecho internacional" y convocaron a la ciudadanía a expresarse en las plazas en el respaldo del mandatario.

Petro, el primer mandatario de izquierda en Colombia, ha sido muy crítico con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el despliegue militar en el Caribe con ataques a embarcaciones que supuestamente transportan droga, acusando a esa administración de realizar "ejecuciones extrajudiciales".

Estados Unidos ha sancionado a Petro y sus familiares por las acusaciones de narcotráfico que él ha negado.