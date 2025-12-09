El Consejo Europeo reclama respeto a EU

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, criticó duramente la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU., que busca apoyar a partidos ultranacionalistas y euroescépticos en la Unión Europea. "No podemos aceptar esa amenaza de interferencia en la vida política de Europa", declaró en el Instituto Jacques Delors de París.

¿Qué dijo António Costa sobre la intervención de EE. UU.?

Costa subrayó que los aliados deben respetar la soberanía de sus socios y no intervenir en sus decisiones políticas, señalando que los recientes tuits y discursos de la Administración Trump se han convertido en doctrina estadounidense.

Acciones de la UE para fortalecer su soberanía

El mandatario europeo destacó que la UE debe asumir un compromiso reforzado con su integración y aprovechar su tamaño y mercado único para forjar nuevas alianzas comerciales con países como Indonesia, México y los miembros de Mercosur.

Impacto de la Estrategia de Seguridad Nacional en Europa

En materia de seguridad, Costa remarcó que Europa debe reducir su dependencia de EE. UU. y fortalecer sus propias Fuerzas Armadas ante la amenaza rusa y los cambios en la política estadounidense.