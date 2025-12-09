Celebran un año de la caída de Bachar el Asad

Miles de sirios celebraron el lunes en plazas, calles y carreteras el primer aniversario del derrocamiento de Bachar el Asad, que huyó a Rusia hace un año. La principal concentración tuvo lugar en la plaza de los Omeyas de Damasco, donde la multitud agitaba banderas, lanzaba petardos y exhibía un monigote con la cara del exdictador en la horca.

¿Cómo celebran los sirios el derrocamiento de Asad?

El ambiente festivo se extendió a otras ciudades como Alepo, Homs, Hama y Deraa, con ciudadanos bailando, cantando lemas patrióticos y mostrando banderas blancas con el juramento musulmán junto a la nacional. La celebración comenzó incluso días antes con la clasificación conjunta de Siria y Palestina a cuartos de final de la Copa Árabe de la FIFA.

Detalles de las concentraciones en Damasco y otras ciudades

Los asistentes destacaron la importancia de mostrar al mundo la alegría de Siria y el inicio de un nuevo capítulo en su historia. "Para mí era importante estar aquí para que la vea el mundo. Que sepan y entiendan que Siria está contenta", señaló Mirbat Zain, de Damasco.

¿Qué desafíos persisten tras el derrocamiento de Asad?

Aunque las celebraciones recuerdan un ambiente de fiesta, aún persisten desafíos: Afraa Hakouk, de 28 años, destacó la necesidad de mejorar servicios básicos como electricidad y agua tras 14 años de conflicto, pero se mostró optimista sobre el futuro.