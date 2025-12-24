Machado denuncia amenazas contra presos políticos en Venezuela

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, denunció hoy amenazas contra presos políticos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

"En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela", escribió Machado en X.

¿Qué denunció María Corina Machado sobre los presos políticos?

Agregó que "estas amenazas son emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado. Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal".

"El régimen es responsable por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas", subrayó.

Acciones del gobierno de Maduro contra los derechos humanos

En ese sentido, instó a la comunidad internacional a una "acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos, incluidos los mecanismos de protección y verificación, para prevenir ejecuciones extrajudiciales".

"Instamos a los gobiernos democráticos y aliados a activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales para disuadir al régimen de concretar estas amenazas. Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy", concluyó.