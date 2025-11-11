Colapsa puente gigante en China; lo inauguraron este año

El puente Hongqi, de 758 metros de largo, colapsó parcialmente en China, tras un alud que debilitó la estructura. Videos del colapso se volvieron virales en redes sociales.

El puente, que fue completado e inaugurado hace aproximadamente medio año, es parte de una autopista que conecta la provincia de Sichuan y el corazón del país con el Tíbet.

¿Qué ocurrió?

Los videos del desplome muestran cómo el desprendimiento de tierra arrasa con una parte del puente, que se derrumba bajo el peso y el impacto. También muestran el pedazo de puente caer sobre el río sobre el que estaba construido.

De acuerdo con el medio "Sichuan Daily", el lunes las autoridades habían inspeccionado la zona y notaron que había una deformación en las pendientes del lado derecho del puente. También identificaron que había grietas en las laderas, y desplazamiento en el terreno de la montaña.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por ello, la policía cerró la ruta y activó el protocolo de respuesta de emergencia. Estas medidas evitaron que hubiera víctimas en el colapso de este martes.

Las autoridades investigan el historial de mantenimiento del puente, así como los datos de la construcción y las condiciones geológicas del terreno, informaron medios locales.

No se ha informado cuándo podría reabrirse el puente, lo que ha generado preocupación, al ser un enlace vial clave en la zona.