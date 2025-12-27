Tailandia y Camboya firman nuevo acuerdo de alto el fuego para poner fin a combates fronterizos

Tailandia y Camboya firmaron el sábado un acuerdo de alto el fuego para poner fin a semanas de combates a lo largo de su frontera debido a reclamos territoriales.

El acuerdo entró en vigor al mediodía y exige el fin de las movilizaciones militares y el respeto de los espacios aéreos.

Tailandia había sido la única parte en llevar a cabo ataques aéreos, bombardeando sitios en Camboya hasta la mañana del sábado, según el Ministerio de Defensa de Camboya.

El acuerdo también exige que Tailandia, después de que el alto el fuego se haya mantenido en su totalidad durante 72 horas, repatrie a 18 soldados camboyanos que ha mantenido como prisioneros desde sus enfrentamientos anteriores en julio. Su liberación ha sido una demanda importante de la parte camboyana.

Dentro de las horas posteriores a la firma, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia protestó ante Camboya que un soldado tailandés sufrió una discapacidad permanente al pisar una mina antipersonal que, según ellos, había sido colocada por fuerzas camboyanas.

Los ministros de Defensa de ambos países: Tea Seiha, de Camboya y Nattaphon Narkphanit, de Tailandia, firmaron el acuerdo en un puesto de control fronterizo después de que funcionarios militares de menor nivel sostuvieron tres días de reuniones.

¿Qué implica el acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya?

El acuerdo declara que ambas partes se comprometen al pacto de alto el fuego anterior que puso fin a cinco días de combates en julio pasado y a los acuerdos de seguimiento.

El alto el fuego de julio pasado fue mediado por Malasia e impulsado por Estados Unidos, que amenazó con retirar privilegios comerciales a menos que ambas naciones concretaran un acuerdo. El pacto se formalizó con más detalle durante una reunión regional celebrada en octubre pasado en Malasia, a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump.

A pesar de los acuerdos, ambos países continuaron con una guerra de propaganda y actos de violencia transfronteriza, los cuales escalaron a principios de diciembre.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el alto el fuego como "un paso positivo hacia el alivio del sufrimiento de los civiles, el fin de las hostilidades actuales y la creación de un entorno propicio para lograr una paz duradera", declaró su portavoz.

Guterres expresó su agradecimiento a Malasia, China y Estados Unidos por sus esfuerzos para resolver pacíficamente el conflicto, dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric. "Las Naciones Unidas están listas para apoyar los esfuerzos destinados a mantener la paz y la estabilidad en la región", agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también elogió el acuerdo en un comunicado el sábado por la noche.

Beijing albergará conversaciones trilaterales el domingo y lunes con los ministros de Relaciones Exteriores de Tailandia y Camboya en la provincia de Yunnan.

"China desempeñará un papel constructivo a su manera para que Camboya y Tailandia consoliden el alto el fuego, reanuden los intercambios, reconstruyan la confianza política, logren un cambio en las relaciones bilaterales y mantengan la paz regional", decía el comunicado de la cancillería china.

Tailandia ha perdido 26 soldados y un civil como resultado directo de los combates desde el 7 de diciembre, según funcionarios. Tailandia también ha reportado la muerte de 44 civiles.

Camboya no ha dado a conocer una cifra oficial de bajas militares, pero asegura que 30 civiles han perdido la vida y otros 90 han resultado heridos. Cientos de miles de personas han sido evacuadas de las áreas afectadas en ambos lados de la frontera.

"El alto el fuego de hoy también allana el camino para que las personas desplazadas que viven en las áreas fronterizas puedan regresar a sus hogares, trabajar en los campos e incluso permitir que sus hijos puedan regresar a las escuelas y reanudar sus estudios", dijo el ministro de Defensa de Camboya a los periodistas después de la firma.

Detalles sobre la repatriación de soldados camboyanos

Ambas partes se culpan mutuamente de iniciar los combates y afirman haber actuado en defensa propia.

El acuerdo también exige que ambas partes se adhieran a acuerdos internacionales contra el despliegue de minas terrestres, una de las principales preocupaciones de Tailandia.

Soldados tailandeses han resultado heridos a lo largo de la frontera en al menos 10 incidentes en lo que va del año por lo que aseguran eran minas camboyanas recién plantadas. Camboya afirma que esas minas fueron colocadas durante una prolongada guerra civil que concluyó a finales de la década de 1990.

Tras la última lesión el sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia señaló que el nuevo acuerdo "incluye disposiciones clave sobre operaciones conjuntas de desminado humanitario para garantizar la seguridad del personal militar y los civiles en las áreas fronterizas lo antes posible".

Otra cláusula establece que las dos partes "acuerdan abstenerse de difundir información falsa o noticias falsas".

El acuerdo también señala que se reanudarán las medidas previamente establecidas para demarcar la frontera y que ambas partes también acuerdan cooperar para combatir la delincuencia transnacional. Esto se refiere principalmente a las estafas en línea perpetradas por el crimen organizado que cada año estafan a víctimas en todo el mundo por miles de millones de dólares. Camboya es un centro para tales empresas criminales.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien fue instrumental en la creación del alto el fuego original, dijo que el nuevo acuerdo "refleja un reconocimiento compartido de que se requiere moderación, sobre todo por el bien de los civiles."