Tormentas amenazan la navidad en California

Una serie de poderosas tormentas invernales amenaza con azotar California con lluvias intensas, fuertes vientos y nieve en las montañas, justo cuando millones de vacacionistas se desplazan por carretera para la Navidad. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los ríos atmosféricos que atraviesan el estado podrían generar condiciones peligrosas e incluso imposibles para conducir.

¿Qué alertas se han emitido en California?

El sur de California podría registrar su Navidad más húmeda en años recientes, con lluvias que podrían acumular entre 10 y 20 centímetros en algunas áreas y aún más en las montañas. Los meteorólogos alertan sobre deslizamientos de tierra, escombros y riesgo de inundaciones en zonas afectadas por los incendios forestales de enero pasado. Partes de Los Ángeles se encuentran bajo advertencias de evacuación, y la policía local realiza recorridos casa por casa para ordenar la salida de residentes en áreas vulnerables.

Impacto de las tormentas en las comunidades afectadas

Gran parte del Valle de Sacramento y el área de la Bahía de San Francisco se encuentran bajo avisos de inundaciones y advertencias de vientos fuertes hasta el viernes. La Sierra Nevada también enfrenta nevadas intensas y ráfagas que reducirán la visibilidad, dificultando el tránsito en los pasos de montaña. Además, existe la posibilidad de tormentas eléctricas fuertes y tornados en la costa norte del estado.