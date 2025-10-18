Embajada de EEUU advierte a estadounidenses en Trinidad y Tobago ante tensiones con Venezuela

La embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago advirtió el sábado a sus connacionales en esa nación que se mantengan alejados de las instalaciones gubernamentales estadounidenses.

Se trató de una advertencia inusual surgida mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela debido a los mortales ataques estadounidenses en aguas del Caribe contra presuntos narcotraficantes.

La embajada no especificó el motivo de la advertencia, y solo indicó que, "debido a un estado de alerta elevado, por favor eviten y absténganse de visitar todas las instalaciones gubernamentales de Estados Unidos durante el fin de semana festivo", mientras instaba a las personas a "mantenerse atentas a su entorno". El lunes es un día festivo en el que se festeja el Diwali, un festival hindú de luces ampliamente celebrado en Trinidad y Tobago, donde el 35% de sus 1,4 millones de habitantes se identifican como indios orientales.

Venezuela se encuentra a unos cuantos kilómetros (millas) de distancia de Trinidad, donde la gente de una comunidad costera está de luto por la desaparición de dos pescadores locales que se cree que murieron el martes en un ataque estadounidense.

La alerta se basa en amenazas contra ciudadanos estadounidenses en la nación caribeña, y las autoridades estadounidenses afirman que "podría estar vinculada" a las tensiones actuales en la región, dijo a The Associated Press Roger Alexander, ministro de seguridad nacional de Trinidad y Tobago. Sin embargo, las autoridades locales se negaron a compartir detalles específicos sobre las amenazas reportadas.

Las autoridades de Trinidad y Tobago respondieron a las amenazas con medidas de seguridad para lidiar con cualquier situación que pueda surgir, señaló Alexander.

Con seis ataques en los que han muerto al menos 29 personas desde principios de septiembre, la tensa situación en la región fue mencionada por funcionarios estadounidenses en una reunión informativa con autoridades de Trinidad y Tobago, comentó el ministro de seguridad.

Tras el ataque más reciente, el gobierno estadounidense arrestó a los sobrevivientes, después de que el ejército atacara una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Caribe, dijeron las autoridades el viernes.