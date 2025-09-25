Ministro de defensa alemán revela rastreo de satélites Intelsat por Rusia

BERLÍN

Rusia está rastreando dos satélites Intelsat utilizados por el ejército alemán, reveló el jueves el ministro de defensa alemán.

El ministro Boris Pistorius reveló las operaciones activas al anunciar una inversión de 35.000 millones de euros (41.000 millones de dólares) en los programas espaciales de su país durante los próximos cinco años.

Pistorius afirmó que Rusia y China tienen la capacidad de participar en la guerra espacial y ya ocupan posiciones estratégicas en el espacio.

"Pueden interferir, cegar, manipular o interrumpir cinéticamente los satélites", manifestó en una conferencia espacial en Berlín, añadiendo que el ejército alemán ya ha sido blanco de ataques de interferencia.

Pistorius señaló que dos satélites de reconocimiento rusos Luch-Olymp están rastreando dos satélites de Intelsat que son utilizados, entre otros, por las fuerzas armadas alemanas.

El ministro dijo que mientras hablaba, "39 satélites de reconocimiento chinos y rusos están volando sobre nosotros", con sus observaciones siendo transmitidas en tiempo real. "Así que tengan cuidado con lo que dicen", añadió.

Europa está rezagada respecto a Estados Unidos, China y Rusia en el espacio.

Durante décadas, Europa ha dependido de Estados Unidos para su seguridad en el espacio, pero las políticas nacionalistas de la administración Trump, además de un mercado comercial que está creciendo exponencialmente, han llevado a los europeos a replantear su enfoque.

Actualmente, la única base espacial de Europa capaz de lanzar cohetes y satélites en órbita se encuentra en la Guayana Francesa, un departamento de ultramar de Francia en América del Sur que está aproximadamente a 500 kilómetros (310 millas) al norte del ecuador. De lo contrario, Europa utiliza el Cabo Cañaveral de la NASA en Florida.