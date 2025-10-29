Castigo de EU al AIFA afectaría más de 500 vuelos

El anuncio del gobierno de Estados Unidos en torno a la cancelación de 13 rutas operadas por Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus desde México hacia aquel país, afectará principalmente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con la pérdida de más de 500 vuelos por semestre.

Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que hasta ahora, la medida del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT), afecta únicamente a los nuevos vuelos programados, y no a las operaciones actuales entre México y Estados Unidos. "Hasta ahora son los nuevos vuelos. Por ejemplo, hoy entraba en operación uno que ya estaba acordado desde el AIFA hacia ciudades de Estados Unidos. Lo que están planteando es que los nuevos vuelos no operen y quieren poner otras sanciones más adelante", detalló.

¿Qué rutas están afectadas?

Pese a ello, sí existen rutas vigentes que están incluidas en la prohibición, entre ellas, la ruta AIFA-McAllen y AIFA-Houston, que de enero a septiembre del año en curso, realizaron 573 vuelos y trasladaron a 40 mil 027 pasajeros, según información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Los servicios suspendidos incluyen rutas desde el AIFA hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

Hasta ahora, la mayoría de ellas están inoperantes, sin embargo, estaban incluidas en planes de expansión de las aerolíneas mexicanas. Las rutas vigentes hacia los destinos que quedaron prohibidos por el gobierno norteamericano son AIFA-McAllen, que de enero a septiembre de 2025, realizó 272 vuelos y trasladó a 18 mil 018 pasajeros, así como la ruta AIFA–Houston que en el mismo periodo ha realizado 301 vuelos con 22 mil 009 pasajeros trasladados.

¿Cuál es el impacto en el AIFA?