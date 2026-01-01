Riesgo de ser periodista durante el año que acaba

El 2025 ha sido uno de los años más peligrosos para periodistas y trabajadores de medios de comunicación. A nivel mundial, 126 periodistas fueron asesinados, igualando el récord de 2024, y al menos 323 se encuentran encarcelados, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). En Estados Unidos, se reportaron 170 agresiones a reporteros, la mayoría por parte de fuerzas de seguridad.

¿Cuántos periodistas fueron asesinados en 2025?

El contexto global es alarmante. Gran parte de las muertes se concentraron en zonas de conflicto, como los bombardeos en Gaza, que causaron 85 decesos de periodistas palestinos. Jodie Ginsberg, directora general del CPJ, alertó que la falta de justicia frente a estos crímenes fomenta la impunidad y genera un entorno donde los ataques a la prensa continúan.

Impacto de la falta de justicia en ataques a la prensa

En Estados Unidos, la prensa enfrenta además presión política directa. Durante su segundo mandato, el presidente Trump ha limitado el acceso de medios, promovido demandas judiciales contra importantes periódicos y recortado fondos a organismos de información internacionales. Expertos señalan que estas acciones buscan restringir, intimidar y desacreditar a los periodistas que no siguen la narrativa oficial del gobierno.

Presión política a medios de comunicación en Estados Unidos

A pesar de estas agresiones, los medios convencionales han tratado de mantener su independencia. Por ejemplo, muchos renunciaron a credenciales del Pentágono ante restricciones y continúan publicando reportajes críticos.