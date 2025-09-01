Noticias

El terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán ha causado la muerte de al menos 600 personas y dejado 2 mil heridos.
  • 01 / Septiembre / 2025 - 09:02 a.m.
Terremoto en Afganistán deja al menos 600 muertos

Al menos 600 personas murieron y 2 mil resultaron heridas tras terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, reportó EFE.

El epicentro del sismo, que se produjo a una profundidad de 8 kilómetros, se localizó a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Yalalabad, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

