Terremoto en Afganistán deja al menos 600 muertos

Al menos 600 personas murieron y 2 mil resultaron heridas tras terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, reportó EFE.

El epicentro del sismo, que se produjo a una profundidad de 8 kilómetros, se localizó a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Yalalabad, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).