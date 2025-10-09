Israel y Hamás acuerdan paz en histórica reunión

El gabinete de Seguridad israelí y el Gobierno de Benjamín Netanyahu se reúnen esta tarde para dar luz verde al acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que entrará en vigor mañana por la tarde, según ha confirmado en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El acuerdo sobre la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos, alcanzado en la noche del miércoles, se ha firmado este mediodía, según ha confirmado el canal de televisión egipcio Al Qahera, cercano al Gobierno.

En las primeras 24 horas del alto el fuego, el ejército israelí completará la primera fase de su retirada parcial; Israel detendrá los ataques y Hamás empezará la liberación de los 48 rehenes israelíes que siguen en la Franja (la mayoría de ellos muertos).

Una fuente israelí citada por la agencia Reuters asegura que serán liberados entre el domingo y el lunes. El portavoz de Hamás Hazem Qassem ha acusado a Israel de manipular las fechas, las listas y algunos de los procedimientos y medidas acordados en el alto el fuego, según recoge Al Jazeera.

París acogerá esta tarde una reunión de países árabes y europeos para analizar "el día después" en la que participará España.

Hamás acusa a Netanyahu de "intentar sabotear" el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

Un alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "intentar sabotear" el acuerdo alcanzado horas antes para la franja de Gaza en torno a la excarcelación de presos palestinos a cambio de la liberación de los rehenes que siguen retenidos en el enclave desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Parece que Netanyahu busca sabotear el acuerdo de alto el fuego antes de su aplicación, retractándose de las listas de prisioneros en un intento de socavar los entendimientos", ha dicho Mahmud Mardaui, alto cargo del brazo político del grupo islamista.





"Esta acción revela sus intenciones respecto a otros asuntos relacionados con la retirada (de las tropas israelíes de Gaza), la reconstrucción y la apertura de los cruces fronterizos hacia y desde Israel", ha alertado, apenas unas horas después del acuerdo entre las partes al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EP)