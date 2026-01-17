Canadá se brinca a Estados Unidos y pacta con China

Canadá acordó reducir de manera significativa los aranceles a los automóviles eléctricos chinos a cambio de que China rebaje los gravámenes impuestos a productos agrícolas canadienses, en un movimiento que marca un alejamiento de la postura comercial de Estados Unidos. El anuncio fue hecho por el primer ministro canadiense, Mark Carney, tras dos días de reuniones con autoridades chinas en Beijing.

¿Qué implica el acuerdo entre Canadá y China?

El acuerdo establece un límite anual inicial de 49 mil vehículos eléctricos chinos que podrán exportarse a Canadá, cifra que aumentará a cerca de 70 mil en cinco años, con un arancel reducido del 6.1%. A cambio, China disminuirá su arancel a las semillas de canola canadiense, uno de los principales productos de exportación del país, del 84% al 15%, lo que aliviará la presión sobre el sector agrícola.

Detalles sobre la reducción de aranceles a productos agrícolas

Carney destacó que la relación bilateral con China se ha vuelto más predecible y que el acuerdo permitirá atraer inversión china al sector automotriz canadiense, además de acelerar la transición hacia una industria de cero emisiones. Subrayó que el pacto busca ofrecer vehículos más accesibles a los consumidores y crear empleos en Canadá sin afectar de manera abrupta a la industria local.

Impacto en la industria automotriz canadiense

Este acuerdo representa un cambio significativo en la política comercial de Canadá, que busca diversificar sus relaciones económicas y reducir la dependencia de Estados Unidos. La medida también refleja un enfoque más pragmático hacia China, en un contexto global donde las tensiones comerciales son cada vez más evidentes.