Donald Trump participa en cumbre por acuerdo de paz en Gaza

La cumbre de Egipto sobre el acuerdo de paz en Gaza ha comenzado este lunes poco antes de las 17.00.

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha llegado a la localidad egipcia de Sharm el Sheij para participar en la reunión, a la que asiste una veintena de líderes europeos, pero no hay representantes de Israel ni de Hamás.

Previamente, Trump ha intervenido en el Parlamento israelí. El líder estadounidense ha asegurado ante la Cámara que el acuerdo representa el comienzo de "la era dorada de Israel y Oriente Próximo".

Por su parte, Netanyahu, que finalmente no viaja a Egipto, ha asegurado que Trump ha sido "determinante para la vuelta de los rehenes" y que "es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca".

Hamás ha completado esta mañana la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja. El canje ha tenido lugar en dos tandas y dos puntos distintos: primero han sido liberados siete rehenes en el norte del enclave y después otros 13 en el sur.

Todos se encuentran ya en territorio israelí, donde cientos de personas se han congregado en Tel Aviv para seguir por las pantallas la operación. A cambio, Israel ha comenzado ya a liberar a decenas de presos de los cerca de 2.000 que pondrá en libertad.

Trump agradece el "importante" papel de Egipto en la paz en Oriente Próximo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido recibido por su homólogo egipcio, Abdelfatá al Sisi, a su llegada al país para la cumbre en la que se sellará la paz entre Israel y Hamás. Trump ha reconocido que Egipto ha hecho "un trabajo fantástico y han jugado un papel muy importante" durante todo el proceso.