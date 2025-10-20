EEUU y Australia firman acuerdo de minerales críticos para contrarrestar a China

El presidente Donald Trump y el primer ministro australiano Anthony Albanese firmaron el lunes un acuerdo sobre minerales críticos en la Casa Blanca, mientras Estados Unidos pone su mirada en las tierras raras de Australia en un momento en que China está imponiendo reglas más estrictas para exportar sus propios minerales.

Los dos mandatarios describieron el acuerdo como un trato de 8.500 millones de dólares entre los aliados. Trump declaró que la negociación se extendió durante varios meses.

"En aproximadamente un año, a partir de ahora, tendremos tantos minerales críticos y tierras raras que no sabrán qué hacer con ellos", destacó Trump. "Valdrán dos dólares".

Albanese añadió que el acuerdo lleva la relación entre Estados Unidos y Australia "al siguiente nivel".

China anunció hace algunos días que requerirá que las empresas extranjeras obtengan la aprobación del gobierno para exportar imanes que contengan incluso trazas de materiales de tierras raras que se originaron en el país asiático o fueron producidos con tecnología china. El gobierno de Trump dice que esto le da a China un amplio poder sobre la economía global al controlar la cadena de suministro tecnológica.

"Australia será realmente útil en el esfuerzo por tomar la economía global y hacerla menos riesgosa, dejarla menos expuesta al tipo de extorsión de tierras raras que estamos viendo por parte de los chinos", indicó Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, antes de la reunión de Trump con Albanese.

Hassett señaló que Australia tiene una de las mejores economías mineras del mundo, elogiando a sus refinadores y su abundancia de recursos de tierras raras. Entre los funcionarios australianos que acompañaron a Albanese estuvieron ministros que supervisan recursos, industria y ciencia, además de que Australia tiene docenas de minerales críticos codiciados por Estados Unidos debido a que son necesarios para todo, desde aviones de combate y vehículos eléctricos hasta laptops y teléfonos.

Más minas

El acuerdo podría tener un impacto inmediato en el suministro de tierras raras en Estados Unidos si las empresas estadounidenses pueden asegurar una porción de lo que las minas australianas ya están produciendo, aunque llevará años —o incluso décadas— desarrollar suficiente suministro de tierras raras fuera de China para reducir su dominio.

Pini Althaus, fundador de USA Rare Earth en 2019 y quien actualmente trabaja para el desarrollo de nuevas minas en Kazajistán y Uzbekistán como director general de Cove Capital, señaló que será crucial que los contratos para la compra de material de las minas australianas incluyan precios mínimos, similar a lo que el gobierno estadounidense le prometió a MP Materials este verano, para protegerse contra la manipulación de precios por parte de China.

Durante décadas, China ha utilizado la táctica de inundar el mercado con minerales críticos excedentes para reducir los precios y forzar a las empresas mineras del resto del mundo a salir del negocio y eliminar cualquier competencia.

"Quitarle a China el poder para manipular los precios es un primer paso crucial para que Australia y Occidente puedan desarrollar proyectos de minerales críticos para satisfacer nuestras demandas", dijo Althaus, quien ha pasado casi un cuarto de siglo en el negocio minero.

El acuerdo destaca la manera en que Estados Unidos está utilizando a sus aliados globales para contrarrestar a China, especialmente mientras utiliza como arma su dominio tradicional en materiales de tierras raras. Altos funcionarios de Trump han utilizado las tácticas de Beijing como un grito de guerra para que Estados Unidos y sus aliados trabajen juntos para tratar de minimizar la influencia de China.

"China es una economía de mando y control, y nosotros y nuestros aliados no seremos ni comandados ni controlados", puntualizó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la semana pasada. "Son una economía estatal y no vamos a permitir que un grupo de burócratas en Beijing intente gestionar las cadenas de suministro globales".

El nivel de inversión delineado en el acuerdo destaca la seriedad de ambos países para abordar el problema

"Estados Unidos y Australia invertirán más de 3.000 millones de dólares en proyectos conjuntos de minerales críticos dentro de seis meses. Esa es una velocidad de inyección de capital hasta cierto punto sin precedentes", dijo Gracelin Baskaran, directora del Programa de Seguridad de Minerales Críticos en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

Pero Althaus advirtió que Australia no puede suministrar todo lo que Estados Unidos necesita, por lo que es crucial que Washington siga invirtiendo en esfuerzos a largo plazo para desarrollar otros proyectos de minería y procesamiento tanto a nivel nacional como en naciones amigas. Añadió que Asia central podría ser uno de los lugares más prometedores para invertir debido a que la región tiene reservas significativas de tierras raras, y la Unión Soviética ya hizo parte del trabajo de desarrollo inicial cuando controlaba ese territorio. Eso podría reducir en años el tiempo que llevará construir una nueva mina en esos lugares.

"Tengan en cuenta que China nos lleva casi 40 años de ventaja", subrayó Althaus. "Tenemos al menos un par de décadas para ponernos al día con China en términos de poder satisfacer nuestros propios procesos de cadena de suministro".

La visita del primer ministro se produce justo antes de que Trump sostenga una reunión prevista para finales de este mes con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur.

Alianza de seguridad

Otro tema de discusión fue AUKUS, un pacto de seguridad con Australia, Estados Unidos y Reino Unido que fue firmado durante la presidencia de Joe Biden.

Trump señaló el lunes que AUKUS se estableció "hace un tiempo", pero que el acuerdo ahora está "avanzando muy rápidamente, muy bien". Albanese dijo que "nuestra asociación de defensa y seguridad con AUKUS es muy importante para nosotros".

John Phelan, secretario de Marina, aseguró que Estados Unidos quiere tomar el marco original de AUKUS y mejorarlo para los tres países al aclarar "parte de la ambigüedad".

"Así que debería ser una situación en la que todos ganen", subrayó Phelan.

El centroizquierdista Albanese fue reelegido en mayo y sugirió poco después de su victoria que su partido aumentó su mayoría al no ser trumpista.