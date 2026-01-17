Lula elogia acuerdo entre Mercosur-Unión Europea

La Unión Europea y el Mercosur concretaron este fin de semana la firma de un histórico acuerdo de libre comercio, considerado el primero de gran alcance para el bloque sudamericano y uno de los más relevantes a nivel global. El pacto fue celebrado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aunque la ceremonia oficial se realizó en Paraguay sin la presencia del mandatario brasileño.

¿Qué implica el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur?

El acuerdo involucra a la Unión Europea y a cuatro países del Mercosur —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— y permitirá la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con cerca de 720 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto combinado superior a los 22 billones de dólares. Bolivia, miembro más reciente del Mercosur, no participó en las negociaciones, pero podrá incorporarse en el futuro.

Detalles sobre la firma del acuerdo en Paraguay

Durante un mensaje a la prensa en Río de Janeiro, Lula destacó que las negociaciones se extendieron por más de 25 años y calificó el pacto como un logro histórico. No obstante, su ausencia en la firma generó interpretaciones sobre un posible descontento de Brasil por el retraso en la concreción del acuerdo, que no se logró durante la presidencia brasileña del Mercosur en diciembre pasado.

Reacciones de Lula da Silva y Ursula von der Leyen

Von der Leyen reconoció el papel clave del liderazgo brasileño para destrabar las negociaciones y subrayó que el tratado refuerza la cooperación internacional y el multilateralismo, en un contexto marcado por tensiones comerciales globales y el repliegue de Estados Unidos de varios acuerdos internacionales bajo la presidencia de Donald Trump.