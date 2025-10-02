Pierde fuerza huracán Imelda tras derribar árboles y líneas eléctricas en Bermudas

El jueves comenzó la limpieza en Bermudas luego que el huracán Imelda pasó por el pequeño territorio británico como una tormenta de categoría 2, derribando árboles, líneas eléctricas y transformadores.

"No ha habido daños considerables y, lo más importante, no se han reportado víctimas", dijo el primer ministro David Burt.

Bermudas había cerrado sus escuelas, oficinas y el aeropuerto internacional el miércoles, cuando desplegó 100 soldados para asegurar la infraestructura, despejar carreteras y ayudar en refugios de emergencia.

Las escuelas y oficinas gubernamentales permanecieron cerradas el jueves al tiempo que Imelda se debilitaba a un ciclón postropical y se alejaba hacia el océano Atlántico. El aeropuerto internacional abrió temprano el jueves por la tarde.

En el punto álgido de la tormenta, 18.000 clientes se quedaron sin electricidad, pero los equipos estaban restaurando rápidamente el servicio el jueves.

Imelda azotó el norte del Caribe a principios de la semana. Desató inundaciones generalizadas en el este de Cuba, donde murieron dos personas, y en Haití, donde una persona estaba desaparecida y otras dos resultaron heridas.

El huracán Humberto, que estaba movilizándose delante de Imelda, se disipó el miércoles luego de su paso por al oeste de Bermudas el martes. Sus remanentes fueron nombrados tormenta Amy por los meteorólogos británicos, quienes advirtieron que azotará gran parte de Irlanda y el Reino Unido a partir del viernes.

Ambos sistemas meteorológicos generaban un oleaje peligroso y corrientes de resaca que amenazaban la vida, afectando playas a lo largo del norte del Caribe, Bahamas, Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos.

Aunque la temporada de huracanes en el Atlántico está llegando a su fin, los pronosticadores instaron a la gente a mantenerse alerta.

"Esperamos condiciones atmosféricas que podrían respaldar tormentas tropicales y huracanes hasta finales de octubre y noviembre de este año", advirtió Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

Imelda fue el cuarto huracán de la temporada del Atlántico este año, que dura del 1 de junio al 30 de noviembre.