Jefe del ejército de Irán amenaza con ataque preventivo por la "retórica" de Trump contra el país

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — El jefe del ejército de Irán amenazó el miércoles con una acción militar preventiva debido a la "retórica" contra la República Islámica, en una posible referencia a la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que si Teherán "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Washington "acudirá en su rescate".

Los comentarios del general de división Amir Hatami se producen en un momento en que Irán intenta responder a lo que considera una doble amenaza planteada por Israel y Estados Unidos, así como a las protestas provocadas por sus problemas económicos, que se han convertido en un desafío directo a su teocracia.

En un intento de aplacar las tensiones, el gobierno iraní comenzó a pagar el miércoles el equivalente a 7 dólares al mes para subvencionar el alza de productos básicos como arroz, carne y pasta. Los comerciantes advierten que el precio de artículos tan esenciales como el aceite de cocina probablemente se triplicarán por la presión derivada del colapso del rial iraní y el fin de un tipo de cambio preferencial dólar-rial para importadores y fabricantes, lo que podría avivar aún más la ira popular.

"Más de una semana de protestas en Irán refleja no solo el empeoramiento de las condiciones económicas, sino también la ira acumulada durante mucho tiempo por la represión gubernamental y las políticas del régimen que han llevado al aislamiento global de Irán", apuntó el centro de estudios Soufan Center, con sede en Nueva York.

Hatami habló ante estudiantes de la academia militar. Asumió el cargo de comandante en jefe del ejército iraní —conocido por la palabra en farsi "artesh"— luego de que Israel mató a varios de los principales comandantes de la República Islámica en una guerra de 12 días en junio. Es el primer oficial militar en décadas que ocupa un puesto controlado durante mucho tiempo por la Guardia Revolucionaria paramilitar.

"La República Islámica considera la intensificación de la retórica contra la nación iraní como una amenaza y no dejará que continúe sin respuesta", manifestó Hatami según la agencia noticiosa estatal IRNA.

"Puedo decir con confianza que hoy la preparación de las fuerzas armadas de Irán es mucho mayor que antes de la guerra. Si el enemigo comete un error, enfrentará una respuesta más decisiva, y cortaremos la mano de cualquier agresor", agregó.

Las autoridades iraníes, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, han respondido a los comentarios de Trump, que cobraron más relevancia tras la incursión militar de Estados Unidos que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un aliado de larga data de Teherán, el fin de semana. Pero no hay indicios de que Irán se esté preparando para un ataque en la región.

La televisora estatal iraní reportó el inicio de un nuevo subsidio equivalente a siete dólares, que se depositará en las cuentas bancarias de los cabeza de familia en todo el país. Más de 71 millones de personas recibirán la ayuda, que asciende a 10 millones de riales, agregó. El rial se cotiza ahora a más de 1,4 millones por dólar y continúa depreciándose.

El ingreso es más del doble de los 4,5 millones de riales que se entregaban antes. Pero la prensa iraní ha reportado ya notables alzas en el precio de productos básicos como el aceite de cocina, las aves de corral y el queso, lo que añade una presión adicional a unos hogares ya agobiados por las sanciones internacionales al país y la inflación.

El vicepresidente de Irán a cargo de los asuntos ejecutivos, Mohammad Jafar Ghaempanah, dijo a reporteros el miércoles que la nación está en una "guerra económica total". Además, hizo un llamado a una "cirugía económica" para eliminar las políticas rentistas y la corrupción.

Irán ha registrado varias rondas de protestas a nivel nacional en los últimos años. Tras el endurecimiento de las sanciones internacionales y la guerra de junio contra Israel, el rial se desplomó de forma brusca en diciembre. Las protestas comenzaron poco después, el 28 de diciembre. El miércoles cumplieron su 11mo día y no daban indicios de amainar.

Videos en redes sociales supuestamente mostraban nuevas ciudades como Bojnourd, Kerman, Rasht, Shiraz y Tabriz, así como algunas localidades más pequeñas, uniéndose a las manifestaciones el miércoles.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, actualizó su conteo de fallecidos durante las protestas a 36 personas —30 manifestantes, cuatro menores y dos miembros de las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones han llegado a más de 310 lugares en 28 de las 31 provincias de Irán. Más de 2.100 personas han sido arrestadas, indicó.

El grupo, que emplea una red de activistas dentro de Irán para sus reportes, ha ofrecido información precisa en movilizaciones anteriores.