Choque de trenes en Perú deja un muerto y heridos

Al menos una persona murió y 36 resultaron heridas tras el choque de dos trenes que transportaban turistas cerca de la ciudadela de Machu Picchu, informó la policía peruana. El accidente provocó la suspensión del servicio ferroviario y dejó varados a unos 1.300 turistas extranjeros y 700 peruanos por más de 15 horas.

Detalles del accidente ferroviario en Machu Picchu

La evacuación de los pasajeros se realizó entre las 4:00 y 5:00 de la madrugada del miércoles (hora local) hacia la localidad de Ollantaytambo, desde donde se pudo continuar el viaje hacia Cusco por carretera en unas dos horas, según un comunicado del primer ministro Ernesto Álvarez.

El choque ocurrió el martes a las 13:20 hora local cerca de los sitios arqueológicos Qoriwayrachina y Pampaccahua, en el distrito de Machu Picchu. Hasta el momento, las causas del accidente no han sido confirmadas, y cuatro trabajadores ferroviarios fueron detenidos mientras se les realiza un dosaje etílico y continúan las investigaciones.

Acciones de evacuación tras el choque de trenes

Entre los heridos se encuentran turistas de Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia, China, Taiwán, Japón, Polonia, España, Brasil y Chile. Dos de ellos presentan lesiones graves en la cabeza.