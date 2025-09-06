Descarrilamiento de tranvía en Portugal se debió a la falla de un cable, según un informe

"'Un cable que conectaba las dos cabinas prácticamente se reventó, provocando el descarrilamiento de un popular tranvía turístico en Portugal, dejando 16 muertos y 21 heridos, de acuerdo con el primer informe de la investigación.

Las autoridades calificaron el accidente del miércoles como una de las peores tragedias en la memoria reciente de Lisboa.

Según el informe que la Oficina de Investigaciones de Accidentes Aéreos y Ferroviarios publicó el sábado, las dos cabinas no habían recorrido ni seis metros (20 pies) cuando de repente perdieron la fuerza de equilibrio que les proporcionaba el cable de conexión, según el informe.

El tranvía, de color amarillo y blanco, es conocido como Elevador da Glória y sube y baja por una empinada colina del centro de la ciudad. La cabina en la parte superior descendió por la colina a toda velocidad.

"El frenero de la cabina aplicó de inmediato el freno neumático y el freno de mano para tratar de detener el movimiento", indicó el informe. "Estas acciones no tuvieron efecto en detener o reducir la velocidad de la cabina, la cual continuó acelerando cuesta abajo".

Tras examinar los restos del percance, quedó "claro de inmediato que el cable de conexión había cedido" en el punto de unión a la cabina que estaba en la cima de la colina, señaló el informe.

El tranvía, técnicamente llamado funicular, está sujeto por cables de acero, y el vagón que desciende ayuda con su peso a que el otro suba. Puede transportar a más de 40 personas, sentadas y de pie.

Aún no se determina el número exacto de pasajeros que había en cada vehículo al momento del percance, según el informe.

El tranvía que se estrelló había estado en uso desde 1914.

Se tiene previsto que más adelante se dé a conocer un informe final que contenga los hechos, análisis y conclusiones sobre las causas del accidente. Si dentro de un año no se produce un informe final, entonces se publicará un informe provisional.'",