4 mil beagles criados para experimentos buscan hogar

El recinto ubicado en Cumberland, Virginia, incurrió en violaciones a la Ley de Bienestar Animal estadounidense, según inspecciones gubernamentales, pues a algunos perros se les aplicó la eutanasia sin ser anestesiados primero.

"Los beagles eran matados en lugar de recibir tratamiento veterinario para condiciones fácilmente tratables", denunció la organización The Humane Society of the United States, que está a cargo de coordinar la transferencia de los animales a refugios que ofrecerán en adopción a los perritos.