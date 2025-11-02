Río de Janeiro vive redada sangrienta

RÍO DE JANEIRO.- La policía de Río de Janeiro realizó el martes un operativo en dos de las favelas de la ciudad que dejó 121 muertos, incluidos cuatro policías, y un número desconocido de heridos.

El defensor público de Brasil informó de 132 muertes en la redada, más que las cifras oficiales. La policía y los soldados lanzaron la redada apoyados por helicópteros, vehículos blindados y tropas terrestres, apuntando a la banda Comando Vermelho (Comando Rojo).

Aquí hay algunas cosas que saber sobre la actividad criminal y las redadas policiales a gran escala como estrategia para combatir a las pandillas:

El origen y ascenso del Comando Vermelho

El Comando Vermelho se originó a finales de la década de 1970 dentro de una prisión de Río de Janeiro, donde se mantenían juntos a delincuentes comunes y presos políticos de la dictadura militar de Brasil. Comenzaron a organizarse para protegerse de la violencia estatal tras las rejas.

Con el tiempo, el grupo se expandió más allá de los muros de la prisión, estableciéndose en las favelas de Río e ingresando al comercio de drogas. A medida que Brasil intensificó su "guerra contra las drogas", el mercado de narcóticos se volvió más rentable, aumentando el poder del grupo, según Claudio Ferraz, un oficial de policía carioca ya retirado, con décadas de experiencia en la lucha contra el crimen organizado.

Con el tiempo, el Comando Vermelho fortaleció su control territorial y expandió sus operaciones criminales.

En los últimos años, el grupo ha crecido internacionalmente, especialmente en Europa. Ahora compite con su principal rival, el Primer Comando de la Capital de Sao Paulo, conocido como PCC, por el control de rutas y territorios internacionales de drogas, según expertos y autoridades.

Las favelas como objetivo

Esta semana, el ambiente era sombrío en las comunidades de Penha y Complexo do Alemão, donde tuvieron lugar las recientes redadas. Las caras de las personas eran mayormente graves, las tiendas cerradas. Rene Silva, periodista y activista en Complexo do Alemão, dijo que estas operaciones tienen un gran impacto psicológico. "Nunca hemos presenciado algo así en la historia de Brasil".

Y después de las redadas, dijo: "El crimen continúa, todo sigue igual".

William de Oliveira, líder comunitario en la favela de Rocinha, dijo que ha sido un momento difícil para los residentes en las favelas de Río de Janeiro, donde, según él, viven todo tipo de personas, no solo criminales.

"Las personas en conflicto con la ley existen en todas partes. En la favela, algunos están involucrados en el tráfico de drogas o robos. Pero también hay quienes están en la alta sociedad, en cualquier profesión. ¿Con qué frecuencia ves operaciones policiales y arrestos en otros lugares?", preguntó.

Ineficaz, ganancias políticas

En agosto, Brasil lanzó una ofensiva contra el crimen organizado, incautando 1.200 millones de reales (alrededor de 220 millones de dólares) en activos vinculados a un esquema de lavado de dinero que involucraba al sector de combustibles y fondos de inversión. La policía arrestó a cinco sospechosos y ejecutó cientos de órdenes en todo el país, incluso en distritos comerciales adinerados, sin disparar un solo tiro.